Vannak-e még túlélők a halál völgyében?

– valami ilyesmi kérdés hangzott el a TotalCar egyik ikonikus részének az elején, amikor 150 ezer forint környékén kerestek használható autót jó pár éve az egyik olcsó járművekre szakosodott telepen. Most, az egyre jobban elszálló használtautó-árak idején különösen aktuális ez a felvetés, szóval megpörgettük a Hahut, és átnéztük, mik a lehetőségeik azoknak a sofőröknek, akik két-három éves DKV-bérlet áráért szeretnének alternatívát keresni a tömegközlekedésre Hajdú-Biharban. Fontos szempont volt a szűrésnél, hogy legalább az azonnali használatbavétel legfontosabb alapfeltétele, azaz az érvényes műszaki vizsga legyen meg az autónál. Amelyre persze simán lehet, hogy az alapára sokszorosát kell még rákölteni, hogy biztonságosan ki lehessen vele gurulni a parkolóból, de ezt pusztán a hirdetések alapján nem nagyon lehet megítélni.

Jöjjön az árbajnokok tízes listája, csökkenő sorrendben, a cikk végén pedig szavazhatsz is, melyikre csapnál le!

10. Renault Twingo - 1998 - 250 ezer forint

Ez a piros Twingo a lista legdrágább autója, negyedmillióért már vihető is Egyekről. A hirdetésben azt írják, kisebb sérülés van az elején, de motorikusan rendben van, a vizet és az olajat sem eszi. Csaknem 180 ezer kilométert tettek eddig meg vele, a műszakija májusig még jó.

9. Nissan Almera - 1998 - 230 ezer forint

A kilencedik ez a ferdehátú Almera, amelyet valamivel több mint 347 ezer kilométerrel hirdettek meg Derecskén. A leírás szerint rendszeresen karbantartott autóról van szó, motorikusan kiváló, napi használatból eladó. Esztétikai hibák vannak rajta, a műszakija idén júliusig érvényes.

8. Renault Clio - 1993 - 197 ezer forint

Decemberben lesz harmincéves ez a hirdetés alapján 172 ezret futott Clio, amely az első autó 200 ezer forint alatt ezen a listán, és egy debreceni kereskedés szeretné eladni. Háromajtós, benzines, 1.2-es, 54 lóerős motorral szerelt változatról van szó, nyárig vele is jók vagyunk az utakon.

7. Suzuki Swift - 2002 - 190 000 forint

Háromajtós, ezüstszínű püspökladányi Swifttel folytatjuk a felsorolást, amelyben immobiliser, levehető fejű vonóhorog és központi zár is van. A mellékelt szöveg szerint a küszöbök, a motor, a váltó és a féltengely is jó, a vezetőülés viszont szakadt. A műszakija idén áprilisban sajnos lejár.

6. Suzuki Alto - 2003 - 170 ezer forint

Valamivel több mint 293 ezer kilométer van ebben a piros Altóban, amelyet Debrecenben hirdetnek. A motorháztető, valamint a kerékcsapágyak cserések az ismertetőben leírtak alapján, ezenkívül más baja nincs az ötajtós kocsinak. 2024 január végéig érvényes a műszaki vizsgája, a tulaj szerint első autónak tökéletes választás.

6. Renault R19 - 1992 - 170 ezer forint

A lista legöregebb autójába az évek alatt csaknem 247 ezer kilométert tettek. A spoileres, tetőcsomagtartós szedánt Komádiban hirdetik, műszakija még közel egy évig érvényes, és van alatta katalizátor. A 980 kilót egyébként 58 lóerő hajtja.

4. Renault Clio - 1999 - 169 ezer 990 forint

Ezt az utas- és vezetőoldali légzsákkal szerelt, 285 ezret futott Cliót Egyeken kínálják új tulajdonosának, aki ABS-nek, színezett üvegnek és szervokormánynak is örülhet majd, ha megveszi. A háromajtós, benzines kocsinak a leírás szerint repedt a szélvédője, lyukas a küszöbje, a kilométerórája nem működik, és katalizátora sincs. Kapott viszont új kuplungtárcsát és vezérműszíjat. A műszaki vizsgája jövő júliusig érvényes.

3. Ford Focus - 1999 - 150 ezer forint

Dízel Focus kombi parkol a dobogó legalsó fokán, a klímás(!) autót Debrecenben nézheti meg, akit érdekel. Elektromos első ablakok, cd-s rádió, 2 légzsák, ABS, központi zár és szervó is van benne, a szélvédőjét viszont ki kell cserélni. A 300 ezret futott kocsin októberig van műszaki.

2. Daewoo Tico - 1998 - 130 ezer forint

Az ezüstérmet ennek a cseresznyeszínű (vagy inkább rozsdabarna?) kisautónak a lökhárítójára akasztjuk: egy kicsivel több mint 160 ezer kilométer van a 41 lóerős debreceni Ticóban, amely a hirdetés szövege szerint „jön, megy, teszi a dolgát”. Azt írták, napi használatból eladó, a motor és a váltó is jó benne. Jövő júliusig használhatjuk közúton, ha semmi nem jön közbe.

1. Renault Mégane - 1999 - 120 ezer forint

Egészen kulturált belterű francia kombi a mostani összesítés győztese. A Hajdúszoboszlón meghirdetett benzines Mégane ezen túlmenően a műszakiversenyt is megnyerte, ugyanis egészen 2024 szeptemberéig érvényes rajta a vizsga. Az eladó azt írta, a hátsó kipufogódobot és váltót is kell cserélni az utoljára januárban használt autón, amelyet extrákkal azért jól eleresztettek: van első-hátsó elektromos ablakunk, ködlámpánk, ABS-ünk és elektromosan állítható visszapillantónk is, ami ebben a kategóriában kész főnyeremény. És kilométerből is „csak” 260 ezret forgattak bele.

