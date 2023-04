Egy ideje már nem újdonság, hogy az egyre jobban elszálló újautó-árak a használtpiacot is húzzák magukkal felfelé, de a most következő autókért valószínűleg akkor is súlyos milliókat kérnének, ha valamivel konszolidáltabb lenne a helyzet. Egy igazi klassszikusnál ugyanis semmi nem tartja jobban az értékét, főleg, ha gazdája nagyon vigyázott rá, és a garázsból is csak vörös szőnyegen gurította ki megnapoztatni.

Kíváncsiak voltunk, Hajdú-Biharban hirdetnek-e olyan régi autókat, amik okkal hasítottak ki maguknak viszonylag nagyobb szeletet az egyetemes gépjármű-történelemből, fogtuk hát az ország legnépszerűbb hirdetési portálját, és célzott keresést futtattunk rajta, a harmincéves, vagy afölötti életkorú kocsikra szűrve.

A kínálatban a cikk írásának pillanatában 56 ilyen autó szerepelt, nézzük most ezek közül a 10 legdrágábbat, ár szerint növekvő sorrendben.

10. Volkswagen Bogár (Käfer) - 1971 - 3 millió 490 ezer forint

A jó öreg VW Bogarat 1938-tól egészen 2003-ig gyártották, több mint 21 millió példány gördült le belőle a szalagokról. Ennél csak a Toyota csinált többet a Corollából, de nekik 12 generáció kellett ehhez. A meghirdetett Bogár 1971 áprilisi, bordó színű, bézs kárpittal, és Debrecenben kínálják megvételre. A kilométeróra-álláshoz 123 456-ot írtak, ami minden bizonnyal nem valós, műszaki viszont jövő tavaszig van rajta.

Forrás: használtautó.hu

9. Nissan Patrol - 1983 - 3 millió 950 ezer forint

A Patrolt már 1951 óta gyártja a Nissan, SUV, pickup és még tűzoltóautó kivitelben is készült. Ez a konkrét járgány egy fekete ötajtós terepjáró, 400 ezernél is több kilométerrel maga mögött, a combos távot pedig egy 121 lóerős benzinmotorral tette meg. A püspökladányi hirdetés szövege szerint a jármű karosszériája teljesen felújított, és akár offroad szettel is kérhető.

Forrás: használtautó.hu

8. Lada 2101 - 1972 - 3 millió 990 ezer forint

Ma már kuriózum, ha szembejön velünk egy Zsiguli az úton, főleg, ha olyan állapotban van, mint ez a darab. A modellt 1970-től kezdve 18 éven át gyártották Togliattiban, ez a debreceni példány a típus korai éveiből származik. A színe olajzöld, a hirdetésben azt írják, „az utolsó csavarig felújított veterán”. Amin viszont valószínűleg mindenki szeme elsőre megakad, az az 1500-as (!) kilométeróra-állás.

Forrás: használtautó.hu

7. GAZ 69 - 1964 - 4 millió 490 ezer forint

A szovjet hadseregben is alkalmazott típus már az ötvenes évek óta szeli az utakat, Magyarországtól Nepálig számos országban használták. A meghirdetett autó szintén felújított, üzemképes, egy bő évig még műszaki is van rajta. Az évek alatt valamivel több mint 36 ezer kilométert pakoltak a zöld szörnyetegbe, amelyet Debrecenben lehet megnézni, ha valakinek megtetszik.

Forrás: használtautó.hu

6. BMW 316i - 1991 - 4 millió 750 ezer forint

A modellt '90 és '99 között gyártották, volt belőle többek között szedán, kombi és kupé is. A hirdetett példány '91-es, piros színű, és alig több mint 100 ezer kilométer van benne. A leírás szerint a 99 lóerős motorral szerelt debreceni autó sérülésmentes, és még a gyári fényezés van rajta. Műszaki viszont nincs.

Forrás: használtautó.hu

5. Jeep Willys CJ-6 - 1977 - 5 millió forint

Ha az ember meghallja a Jeep márkanevet, valószínűleg a CJ-sorozat egyik példánya, vagy legalábbis annak alakja ugrik be neki először. A típust 1944-től bő négy évtizedig gyártották, a CJ rövidítés pedig a civil Jeepre utal. A katonait '53-ban, a szélesebb tömegeknek szánt verziót '55-ben mutatták be a 6-os darabból, amelyből alig több mint 50 ezer készült. A portálon szereplő olajzöld autónak hadseregmintás dizájnja van, 75 ezer kilométerrel, okmányok nélkül hirdetik.

Forrás: használtautó.hu

4. Pontiac Firebird - 1991 - 6 millió 790 ezer forint

A legendás kupé harmadik generációjának egy vérvörös példányát a hirdetési portál térképe szerint Hajdúnánáson árulják, 187 ezer kilométerrel, a kapcsolt szöveg alapján kiváló műszaki és esztétikai állapotban. Viszont lejárt magyar papírokkal. Automata váltó, ötliteres motor, 238 lóerő és a hamisítatlan amerikai életérzés – mi kell még?

Forrás: használtautó.hu

3. Chevrolet Van G-20 - 1988 - 8 millió 500 ezer forint

Csaknem kéttonnás kisbusz a '80-as évek végéről, amelyet az amerikai űrprogram előtt tisztelegve ezzel a kreatív anyaggal reklámoztak a '71-es modellindítás előtt. A Debrecenben meghirdetett szürke-fekete festésű autóban 170 lóerő és 315 ezer kilométer van, valamint 7 embert lehet vele szállítani.

Forrás: használtautó.hu

2. Chevrolet Corvette Stingray - 1977 - 9 millió 500 ezer forint

Ezt a vörös, targatetős Stingrayt oldtimer minősítéssel kínálják leendő gazdájának. Az autó harmadik generációs (C3) modell, amelyeknek a gyártása '67-ben indult, és 15 évvel később fejeződött be. Ebben az eladó, már 46 éves kupéban van elektromos ablak, klíma és tempomat is – na meg 223 lóerő és mindössze 8831 kilométer.

Forrás: használtautó.hu

1. Porsche 911 Carrera - 1988 - 29 millió 990 ezer forint

Ez a klasszikus 911-es úgy dominálja a listát, mint a versenypályát, amire feleresztik. Toronymagasan a legdrágább 30 évnél öregebb vármegyei autó, és ha jobban megnézzük a hirdetést, rá is jövünk, miért: fotók alapján a kül- és a beltér is meggyőző, a kilométeróra pedig mindössze 43 ezer kilométert mutat. Az autó német piacra készült, lejárt külföldi okmányokkal adják, helyszínnek Debrecent vagy a Tisza-tavat lőtték be.

Forrás: használtautó.hu

RA

Az ismertetők megírásához a kapcsolódó Wikipédia-szócikkeket is felhasználtuk.