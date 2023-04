Érdekességként meséli, hogy az épület kialakításának köszönhetően nincs két egyforma emelet, különbözőek a falfelületek, emiatt a műanyag ablakok szóba sem jöhettek, helyette alumíniumból készültek. Ezeknek köszönhetően még az a kis lakás is fényárban úszik, mely körülbelül 90 százalékban készen áll a költözésre.

Saját portás a kényelemért

– Jelenleg 85-90 százalékos készültségben áll az épület, május végén, június elején várható az átadás. Eddig a lakások 80 százalékát sikerült értékesítenünk. Nem voltak olcsóak, ezt be kell látni, de ez egy drága projekt: átlagban másfél milliós négyzetméterárban áruljuk az ingatlanokat, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy ezért cserébe nagyon sok mindent adunk – meséli az értékesítési igazgató, ezt már az emelet folyosóján, ahol nagyban zajlanak a munkálatok. Építőmunkások sietnek el mellettünk, miközben flex és fúrógép hangja szűrődik be valamelyik másik szintről.

Minden lakás tartozéka többek között a prémium minőségű gépesített konyhabútor, a beépített szekrények, ide lényegében csak be kell költözni.

Látványterv

Forrás: Egyetemtower.hu

Különleges szolgáltatásként 24 órás recepció is rendelkezésükre áll a lakóknak, amit – bár más építtetők sokszor tesznek – nem lehet majd megszüntetni, hiszen éppen ez adja az esszenciáját és exkluzivitását a lakóparknak: kicsit olyan érzést ad, mintha hotelben lennénk. Ha valaki például bejelentés nélkül érkezik a lakóhoz, a portás telefonon érdeklődik a tulajdonosnál, hogy felengedheti-e vagy sem. A másik különlegesség, mely szintén egyedülálló a városban, a tetőtéren található wellness részleg – folytatja, miközben elindulunk a legfelső szintre, kicsit megtapasztalni, milyen is lesz az itt lakók életérzése.

Válogatott társaság

A tetőtéren 8 méteres úszómedence, szauna és jakuzzi várja majd a lazításra vágyó lakókat, mindezt egy gyönyörű panoráma ölelésébe. – A wellness részt csak a ház tulajdonosai használhatják. Tudjuk, hogy mennyire fontos, kivel osztozunk egy medencén, ezért mondhatom, hogy válogatott lesz a társaság. Eleve az árak már szelektáltak az érdeklődők között, másfelől próbáltuk meghagyni a lokálpatriótáknak a lakásokat.

Az eladott ingatlanok 80 százalékát debreceni vagy a város könyékén élők vásárolták meg, de van Budapestről is olyan, aki befektetési céllal vett lakást, illetve egy külföldi, akit személyesen is ismerünk.

A lakópark befektetője hajdúszoboszlói, hazai cég készíti a bútorokat, egyszerűen szerettük volna megtartani az egészet magyarnak, éppen ezért válogattunk a leendő tulajdonosok között is. Nem az volt számunkra az elsődleges, hogy minél hamarabb eladjuk, hanem hogy mindenki elégedett legyen. Ez egy referencia beruházás Debrecenben, ami eléggé kilóg a sorból, próbáltuk a tulajdonosi exkluzivitást is megőrizni. Több olyan érdeklődő is volt, akit elutasítottunk – hangsúlyozta az értékesítési igazgató, aki elejét vette a közösköltség díjáról szóló pletykáknak is. – Én is hallottam a 60 ezer forintos összegről, de tapasztalataink szerint – hiszen Budapesten már építettünk ilyen típusú lakóparkokat – a wellness részleg pár száz forinttal növeli meg a költségeket négyzetméterenként. A medence – ahogy minden lakás is – hőszivattyús rendszerrel lesz hűthető-fűthető, mely azt jelenti, körülbelül 50-60 ezer forintba kerül majd havonta, 65 lakás között elosztva– mondja Eteley Gábor, miközben felhívja a figyelmemet a medence mellett lévő fedett teraszrészre, ahol Debrecen legdrágább penthouse lakása található.

Látványterv

Forrás: Egyetemtower.hu

500 millió forintos lakás

Belépve a félmilliárd forintba kerülő, összesem 160 négyzetméteres lakásba, a hatalmas ablakokon keresztül elképesztő panoráma tárul elénk. A szintén 160 négyzetméteres teraszról tökéletesen lehet látni a Debreceni Egyetem épületét, kicsit bele is élem magam ebbe a luxusba, s elképzelem, ahogy egy forró nyári napon, ezen az óriási teraszon kortyolgatok egy pohár bort, miközben nézem a naplementét. Aztán mielőtt túlságosan elengedném a fantáziámat, visszahúzom magam a valóságba. Mint megtudjuk, a lakást eredetileg egyszintesnek szánták, de később változtattak a terveken, s immár a kétszintes ingatlanban egy – nagyobb lakás méretű – 80 négyzetméteres nappali-konyha kap helyet, míg az emeleten a szobák és fürdőszoba lesz kialakítva. A kényelemet a wellness részleghez különálló bejáraton kívül, a saját panorámára néző jakuzzi is szolgálja. – A korábban eladott lakásoknál az ügyfelek választhatták ki a burkolatot, ez a jelenlegi készültségi szint miatt már nem lehetséges, kivételt képez ez alól az átadás időpontjáig a penthouse, hiszen azt gondoljuk, ezért az összegért ez jár. Érdeklődő már van az ingatlanra, hiszen akárhogy nézzük, ez egy presztízs értékű lakás. Ha az átadásig nem találunk rá vevőt, valószínűleg gránit, márvány szerű burkolatokat fog kapni – részletezte.

A tetőtéri lakásból a 3 szintes mélygarázsig már nem megyünk le, de Eteley Gábor elárulja, ez is egyedülálló megoldású Debrecenben, hiszen a gépjárműveket autólift viszi le a garázsba, ahol már a normál rend szerint tudnak közlekedni.

Látványterv

Forrás: Egyetemtower.hu

Akadtak kihívások is

Az értékesítési igazgató portálunk kérdésére mesélt a kihívásokról is, melyből véleménye szerint az építkezés során akadt bőven. – 2020-ban kezdtük az építkezést, amit a koronavírus járvány nagyon hamar le is állított. Aztán teljesen véletlenül derült ki, hogy az épület alatt keresztbe ment egy gázcső, ami miatt 3 hónapra le kellett állnunk a munkálatokkal, de a mélygarázs építése is kisebb fejtörést okozott, hiszen nagyon vigyázni kellett a környező házakra – fogalmazott.

Az Egyetem Towerben 40-től 100 négyzetméteres lakások találhatóak, zömében már csak a nagyobb méretű ingatlanok eladók. Egy 68 négyzetméteres második emeleti lakás például csaknem 114 millió forintba kerül. A luxust meg kell fizetni.

Pálfi-Tóth Zoé