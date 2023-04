A debreceni Fidesz-KDNP frakció közleményében reagált a Mi Hazánk Mozgalom április 3-i demonstrációján elhangzottakra.

– Helytelennek tartjuk, azt, ha egy független választási bizottságot politikai szervezet támad, melyet a Mi Hazánk Mozgalom rendszeresen megtesz. Ugyanakkor a Fidesz-KDNP frakció nem kommentálja, nem véleményezi a helyi választási bizottság népszavazással kapcsolatos döntéseit, sem az elutasító, sem a támogató döntéseit. Emlékeztetni szeretnénk, hogy tavaly decemberben egy jóváhagyott, érvényes és végrehajtható népszavazási kezdeményezésre is lehetőség volt. Egyetlen egy ellenzéki párt sem vette a fáradtságot, hogy aláírásgyűjtésbe kezdjen. De ahogy az akkori döntést, úgy a mostani döntést sem kommentáljuk. Ha valakinek nem tetszik a döntés, akkor a jogorvoslati lehetősége természetesen meg van – fogalmazott a frakció.

Kiemelték, a polgári pártok minden fontos kérdésben ki szokták kérni az emberek véleményét, erről szólnak a konzultációk is. Ezek azok a nagy véleménynyilvánító fórumok, amelyeket az ellenzéki pártok mindeddig feleslegesnek, károsnak, átverésnek tartottak, és mindenféle jelzőkkel illettek.

– A Fidesz-KDNP frakció semmilyen a környezetet terhelő, azt károsító, a környezetet szennyező ipari tevékenységet nem támogat, azt senki nem folytathat Debrecenben. A környezetvédelmi hatóság az Európai Uniós határértékeknél is szigorúbb környezetvédelmi feltételeket határozott meg az akkumulátorgyár működése kapcsán. Ennek az üzemnek nem lehet semmilyen környezetszennyező hatása. Garanciaként ezeket a szabályokat be is fogjuk tartatni az önkormányzat, az egyetem és a hatóságok által egy, a vállalatoktól független monitoring rendszer biztosításával és működtetésével – hangsúlyozták.