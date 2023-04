– A Trabant-expedíció mintegy tíz éve szervezi és vezényli le a környezettudatosság szellemében ezeket a GPS-pont-kereséseket. Márciusban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szedtünk szemetet, de voltunk ugyanezen céllal Heves vármegyében vagy a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén a Börzsöny Alapítvánnyal – sorolta Vadász Zsolt. Elmondta: vannak társaik, akik ugyanezen céllal járják a Kaukázust, Afrikát vagy épp Szibériát. Kiemelte, a Trabant-expedíció jelmondata, hogy

önös érdekből nem fordítják el a kulcsot, minden esetben valamilyen humanitárius vagy természetvédelmi tevékenység miatt ülnek a volán mögé.

Nyers Tamás harmadjára vesz részt ilyen rendezvényen, legutóbb Szolnokra is elkísérte Zsoltot. Elektromos autójával pedig humanitárius és természetvédelmi tevékenységet végezve bejárta fél Ázsiát is.

Nyers Tamás

Forrás: Kiss Annamarie

– Most elhoztam magammal a két fiamat is, mert ez tényleg egy igazi családi program. Izgalmas a különböző pontok felkeresése, érdekesek a feladatok. A nyertes pedig az lesz, aki a lehető legkevesebb kilométer megtételével teljesíti a napot – ismertette a szabályokat. Elmondta, nem Debrecenben él, azonban egyetemre ide járt, viszont most olyan helyekre is eljut, ahová a diákévek alatt nem. A verseny féltávjánál pedig örömmel konstatálta, hogy egyetlen illegális hulladéklerakó hellyel sem találkoztak.

BS