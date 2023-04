Korábbi cikkeinkből kiderült, hogy sokan az autópálya-matrica miatt nem hajlandóak a gyorsabb utat választani, helyette inkább araszolnak a reggeli és délutáni dugóban „ingyen”. Mások pedig a megszokás miatt maradnak a jól ismert úton. Debrecen önkormányzata most táblák elhelyezésével próbálja felhívni a megyeszékhely felé közlekedők figyelmét: ahogy arról a böszörményi önkormányzat is beszámolt Facebook-oldalán, Hajdúböszörményben a 35-ös főút Baltazár Dezső utcai csomópontjában, valamint az Újvárosi utca 35-ös főút csomópontjában láthatnak az autóban ülők egy smiley-kkal és „Dönts okosan!” felirattal ellátott frappáns jelzést. A tábla ugyan első pillantásra humorosnak tűnhet, a probléma gyökere azonban egyáltalán nem mulatságos.

Az elmúlt időszakban kétséget kizáróan idegtépővé vált a közlekedés Debrecen és Józsa között, a forgalmi leterheltség miatt szinte állandó jellegűvé váltak a csúcsidőszakban a dugók.

Vajon miféle jóra vezethet az, hogy a teljesen feleslegesen elpazarolt idő miatt feszültté válnak a sofőrök?

Lehet haladni… 40-nel

Hétfőn a tapasztalataikról kérdeztünk néhány Józsa felől Debrecenbe érkező sofőrt a vármegyeszékhely határában, a Doberdó utca környékén.

Forrás: Molnár Péter

Egyfelől meglepett bennünket az itteni hétindító helyzet, egészen pontosan annak gördülékenysége. Másfelől nem okozott meglepetést, hogy a rohanó emberek nem szívesen álltak velünk szóba. A gyerekeket időben el kell vinni az iskolába, majd a munkahelyre is be kell érni. Egy ilyen feszített tempó mellett nyilván érthető, hogy csak egy-egy szóban adtak választ a kérdéseinkre, az viszont kiderült:

ez a hétfő valamelyest szerencsésnek bizonyult. Többen ugyanis azt mondták, most nem volt dugó, még ha kicsit lassabban is, de jól lehetett haladni a 35-ös úton Debrecen felé. Hogy mindez vajon a kihelyezett furfangos tálba eredménye volna, nem tudni, az viszont tény: mi sem láttunk hosszan kígyózó kocsisort a helyszínen.

Egy apuka, aki épp kislányait vitte az iskolába, ugyancsak megerősítette, április 24-én nem volt dugó Debrecen felé, ugyanakkor távolodva tőlünk még ironikusan megjegyezte: lehet ezen a szakaszon haladni mindig, a szokásos 40-es tempóban. Egy másik édesapa is úgy vélekedett, most egész jó időben be lehetett érni a megyeszékhelyre, ugyanakkor ő nem volt általános jó véleménnyel, ugyanis szerinte inkább mondható rendszeresnek a dugó a szóban forgó útszakaszon. Meg is jegyezte, hogy

szívesen járna inkább az autópályán, de mivel a városszéli iskolába hozza reggelente a gyerekeit, ezért elkerülhetetlen számára a józsai szakasz.

Hétfőn reggel a Böszörményi út-Vezér-utca kereszteződésben semmi jele nem volt dugónak. Az autók nem torlódtak fel, ahogy a lápmák fénye zöldre váltott, szépen haladt a sor. Forgalmi körutunk feszült pillanatait inkább a belváros jelentette, a Dózsa György utcán fél 8 után például még a villamossíneken sort előző ingerült sofőrrel is találkozhattunk, de a Hunyadi utcán is sokáig villogtatták az indexet a kanyarodósávban várakozók.

BBI