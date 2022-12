Hajdúböszörmény és Debrecen közel 20 kilométerre és 28 percre van egymástól, de ha beindul a reggeli forgalom, megnövekednek a percek a városba befelé jövet. A csúcs elkerülhetetlen. Péntek reggel negyed 8-kor autóba ültünk, hogy tájékozódjunk, milyen a forgalom az M35-ös autópályán. Debrecen belvárosából kifele menet nem ért minket meglepetésként, hogy a szembejövő autók már feltorlódtak, és a Böszörményi úton hosszú sorok alakultak ki. Józsára menet viszont egyenes út vezetett, sőt az M35-ös autópályára kanyarodó sávban is elsők voltunk a piros lámpánál. Az idő ugyan ködös volt, de azt tisztán lehetett látni, hogy az autópályán pár kamionon kívül nem koptatta más az aszfaltot. A böszörményi lehajtóhoz nagyjából 10 perc alatt értünk oda, majd a város táblához 3 perc alatt jutottunk el, a legnagyobb forgalom idején. A településre érve körbe érdeklődtünk, mi az oka, hogy nem mennek fel a böszörményiek a pályára, kikerülve a reggeli Józsa felé kialakuló dugót?

Alig voltak péntek reggel az M35-ösön

Forrás: Czinege Melinda

A kisváros centrumában egy áruház parkolójában beszélgettünk Varga Antalnéval és Zolnai Imrénével, akik egyetértettek abban, hogy a megszokást nehéz az emberek „fejéből” kitörölni.

Szerintem a lakosok többsége azért használja még mindig a Józsa felé vezető 35-ös számú főutat, mert a felfogást és a megszokást nehéz felülírni. Még idősebb fejjel én is tudom, hogy az éves megyei pályamatrica ára kicsivel több mint 5000 forint. Amúgy is az jellemző a böszörményi emberekre, hogy csak azt szeretik, ami ingyen van. A mentalitással van probléma

– magyarázta Zolnai Imréné. Úgy véli: valakinek anyagi gondot jelent, ezért nem veszi meg a matricát, és ennek okán „érzi” ingyenesnek a 35-ös számú főutat.

Balról: Varga Antalné és Zolnai Imréné

Forrás: Czinege Melinda

– A családtagjaim nagy többsége, ha Debrecenbe utazik, rendszerint a pályát használja. Reggel hét órától már érződik, hogy megélénkül a forgalom, és az autók megindulnak. Régen, amikor anyukámat gyakran kellett vinni a kórházba, negyed 7-kor, vagy akár már 6 órakor is el kellett induljak kocsival, hogy beérjek a rendelési idő kezdetére Debrecenbe. Továbbá, most már Józsa is kezd kiépülni, két oldalról érkezik a forgalom a főútra – mondta.

Reggeli csúcs a 35-ösön

Forrás: Czinege Melinda

Varga Antalné sem fogalmazott másképp, s hozzátette: minden reggel a férje elinduláskor elmondja, hogy ma is biztosan dugó lesz reggel, kelleni fog egy óra mire Debrecenbe beér. – A tömegközlekedést is nevezhetjük problémának, ha a busz elindul Böszörményből a legnagyobb forgalom idején, minimum egy, ha nem másfél óra mire beér a megyeszékhelyre. Most már a fiatalok többsége nem itt, hanem egy nagyobb városban keres és talál is munkahelyet, sőt a középiskolások, egyetemisták többsége is autóval jár be. De például sokan lehet azért indulnak el kocsival, mert a munkahely, ahol dolgoznak, téríti az üzemanyagpénzt, de akkor kérdezem én, miért nem az autópályán megy? Ott is ugyanúgy fogy az üzemanyag, mintha a 35-ös főúton közlekedne – tette fel a kérdést Varga Antalné.

Hangsúlyozta: nem tud logikus magyarázatot adni arra, hogy miért nem használják a pályát az autósok, hiszen annyival egyszerűbb és gyorsabb ott a közlekedés, főként, hogy több kijárata is van, így Debrecent több irányból is meg lehet közelíteni.

– Mostanában a főúton sok a baleset, és azok lassítják a bejutást Debrecenbe, hisz nem tudnak kerülni az autósok. Ha egy ilyen történik, olykor egy mezőgazdasági útvonalra terelik a forgalmat, de az egy kis városi autónak nem igazán kedvez – tette hozzá.

Havi szinten 430 forintba kerül

Szabó Csabával egy autóalkatrész üzlet előtt találkoztunk, ő úgy fogalmazott, a párja mindennap bejár Debrecenbe, de már megtanulták, hogy hét óra előtt vagy nyolc óra után kell elindulni, és akkor 22-25 perc beérni a belvárosba. Elmondta, hogy ritkán mennek fel a pályára, nekik nagyobb kerülő, mintha a józsai útszakaszt választanák. Máté János viszont tíz perc alatt jut el a pályán Debrecenbe, ahogy ő fogalmaz, inkább ott koptatja a gumijait, mint a dugóban hosszú perceket várakozva.

Rendszeresen az autópályára hajtok fel, ha útnak indulunk a nagyvárosba. Egyszerűbb, gyorsabb, és számomra a matrica ára nagyon megéri, hogy biztonságban eljutok a dolgomra. Nem értem azokat az embereket, akik azt mondják, azért nem használják az autópályát, mert drága a matrica: havi szinten nagyjából 430 forintba kerül. Lehet arra is fogni, hogy kisebb az autónak a fogyasztása, ha a 35-ös számú autóutat választjuk, de ha bent állunk a dugóban, akkor is fogyaszt üzemanyagot az autónk

– mutatott rá.

Máté János

Forrás: Czinege Melinda

Hozzátette: azért is vette meg a megyei autópálya-matricát, mert a téli időszakban több baleset van.

ND