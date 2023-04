A bihari térség legnagyobb települése, Berettyóújfalu is csatlakozott az Energiaügyi Minisztérium, a Városok Falvak Szövetsége, valamint több civil szervezet és önkormányzat együttműködésében zajló „Ne élj üvegházban!” programhoz, ennek eredményeként pedig április 14-én, pénteken egy elektromos meghajtású kishaszongépjárművel lett gazdagabb a település. A csaknem 10 millió forint értékű járművet a Közintézmények Szolgáltató Iroda fogja üzemeltetni, és városüzemeltetési feladatok ellátásában segíti majd az ott dolgozók mindennapjait.

Az elektromos kisautó hivatalos átadásán Vitányi István, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a kormány eltökélt szándéka a környezet védelme. Mint mondta, fontos a természeti örökségünket megbecsülni, és továbbadni az utókor számára. A „Ne élj üvegházban!” program egy lépés lehet ezen elképzelés felé.

Büszke vagyok arra, hogy a választókörzetünk ebben a pályázatban is jól szerepelt, hiszen országszerte nyolc ilyen gépjárművet adnak át, és ebből hármat a mi választókörzetünkben – részletezte.

Halász János (balról), Vitányi István és Muraközi István

Forrás: Molnár Péter

A bihari településen nem ez az egyetlen lépés, amit az élhető jövőért tettek – erre Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere emlékeztetett az átadón.

Berettyóújfalu vállalta, hogy zöld jövőt épít. A városban működő csaknem 3000 közvilágítási lámpatest már most LED-es energiatakarékos izzóval üzemel, emellett zöldhulladék-gyűjtőpontot működtetünk, melyet a lakosság tavasztól őszig használhat, ehhez a háztartásoknak ingyenesen biztosítunk zsákot. Elmondható az is, hogy valamennyi intézményünk energetikai felújítása megtörténik. Hamarosan átadjuk a Bihar Termálliget új uszodáját és gyógyászati részlegét, mely épület fűtése úttörő módon már tisztán geotermikus energiával történik majd

– részletezte a városvezető. Muraközi István azt is elmondta, hogy a városközpont parkjait már felújították, most pedig TOP Plusz nyertes pályázat révén a város perifériáján lévő zöld területek korszerűsítése következik. Szót ejtett arról az ígéretről is, mely szerint öt év alatt, a ciklus végéig ezer fát ültetnek le városszerte.

Forrás: Molnár Péter

Hajdú-Biharban Berettyóújfalu mellett Körösszegapátiban és Mikepércsen használhatnak majd elektromos meghajtású kishaszongépjárművet. Halász János országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetsége elnöke kérdésünkre kifejtette: a „Ne élj üvegházban!” program azon túl, hogy önkormányzatok részére biztos elektromos meghajtású kishaszongépjárművet tartalmaz egy oktatási, foglalkozási projektet is. Mint mondta, ennek részeként gyermekeknek tartottak és tartanak előadást, szemléletformáló interaktív foglalkozást, ahol terítékre kerül a környezetvédelem, a tudatosság, a károsanyag-kibocsátás témaköre is.

Az oktatás, és az elektromos meghajtású kishaszongépjárművek átadása is olyan alkalom, amikor felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy akkor lesz jövőnk, ha ma odafigyelünk a környezetvédelemre – hangsúlyozta.

Hozzátette, a „Ne élj üvegházban!” program mintegy mintaként szolgál, a jövőben újabb szemléletformáló projekteket is indítanánk.

BBI