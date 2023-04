Immár második alkalommal veszi át a német nyelv a főszerepet Debrecenben a Wunderbar Fesztivál égisze alatt. A Kölcsey Központban szerda délután megrendezett kulturális gálaműsorra azon debreceni oktatási intézmények diákjai érkeztek és léptek színpadra, melyek kiemelten foglalkoznak a német nyelv tanításával.

A fiatalokat Papp László polgármester köszöntötte; kiemelte, hogy a tavalyi rendezvénysorozat után ebben az évben a város egyik fontos oktatási-kulturális-gazdasági fesztiválja a Wunderbar Fesztivál. A Német, az Osztrák és a Svájci Nagykövetség, valamint a német nyelvű kulturális intézetek támogatásával létrejött országos rendezvénysorozat kapcsán hangsúlyozta, hogy a német nyelvű szomszédos országokkal kialakított jó kapcsolat oktatási, kulturális és gazdsági területen is hangsúlyos a város és a régió számára.

– A tavalyi évhez hasonlóan Debrecen idén is büszkén mutatja be kimagasló képző intézményeit, ahol német nyelvoktatás folyik: a Csokonai-gimnázium és a Mechwart-technikum DSD-iskolaként (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz – a Kultuszminiszterek Tanácsának Német Nyelvi Diplomája – a szerk.) működik, a Debreceni Egyetem Kossuth Gyakorló Gimnáziuma német partneriskola, a Dózsa György Általános Iskola német-magyar két tanítási nyelvű programja és a tavaly elindult Debreceni Német Iskola szintén fontos szerepet tölt be a város nemzetközi téren is kimagasló oktatási palettáján – fejtette ki.

Segíti a karriert

Mint mondta, amellett, hogy a mai globális világban mindenki tudja és elismeri az angol nyelv elsődleges pozícióját, a Debrecenben működő csaknem 20 német, svájci és osztrák cégnél az angol mellett a karrierépítés elengedhetetlen előnye a német nyelvtudás.

– Az Európai Unióban több, mint 100 millió ember beszél németül, emellett anyanyelvként a legtöbben a németet beszélik az EU-ban – mondta.

A polgármester szerint a némettanulás mellett azonban ennél több érv szól: aki németül tanul, bepillantást nyer a német nyelvű országok sokszínű világába, megismerheti azok hétköznapjait és kultúráját, emellett színes művészeti és kulturális világ nyílik meg előttünk.

A megjelent diákoknak azt mondta, tudásuk a garancia arra, hogy Debrecen a jövőben Európa fontos nemzetközi központjává váljék.

– A Wunderbar Fesztivál hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarországot Svájccal, Ausztriával és Németországgal összekötő szoros történelmi és kulturális szálakat, együttműködéseket meg tudjuk erősíteni – összegzett.

A találkozó április 22-ig tart, a programokról a fesztivál honlapján lehet tájékozódni.

SZD