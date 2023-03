Tavaly tavasszal, egészen pontosan március 28-án hivatalosan is átadták a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban az MR-készüléket, akkor a Haon is beszámolt a sokakat érintő hírről. Beszámolónk szerint a fejlesztésnek köszönhetően a betegek rövidebb várakozási idővel juthatnak hozzá a szükséges vizsgálatokhoz, hiszen a készülék egy napi műszak alatt mintegy 12-14 vizsgálatot is képes elvégezni.

Egy év elteltével kíváncsiak voltunk arra, milyen módon váltotta be az MR-készülék a hozzá fűzött reményeket. Megkeresésünkre az egészségügyi intézmény főigazgatója, Muraközi Zoltán válaszolt. – MR-készülékünk az elmúlt egy év során 1447 beteget látott el, eközben összesen 2863 vizsgálat történt – tájékoztatott a főigazgató.

Megtudtuk, hogy a berettyóújfalui kórházban üzemelő MR-készülék segítségével átlagosan napi hat beteget vizsgálnak meg, a beavatkozások száma 12. Egy betegen kettő vagy több régió vizsgálata is történhet a betegségállapottól függően, és a vizsgálatokat kérő orvos előírása alapján.

A készülék üzemeltetéséhez tavaly tavasszal két szakembert igazolt a kórház. Érdeklődtünk arról is, ez a szakértői munkaerő elegendő volt-e a szolgáltatás elvégzéséhez. Muraközi Zoltán válaszából kiderült, hogy az egy év alatt elvégzett vizsgálatszámhoz még elegendő volt a létszám. – Azonban a tervezett további esetszám-bővítéshez mindenképpen szükség lesz további szakemberekre – tette hozzá.

A jövőt illetően Muraközi Zoltán arról tájékoztatott: a Gróf Tisza István Kórház vezetősége folyamatosan egyeztet a Debreceni Egyetem Klinikai Központjával a lehetséges fejlesztésekről.

