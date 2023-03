Költözik a zsibi? – kaptuk fel a fejünket a napokban a közösségi oldalon terjedő pletykára, de olvasói megkeresés is érkezett a szerkesztőségbe ezzel a kérdéssel. Utánajártunk, mi igaz ebből, és egy reggel kigurultunk a Vágóhíd utcai piacra körbekérdezni a vásárlókat és az árusokat.

Almássy István, a szerszámboltos hangja már kora reggel megütötte a fülünket; hangosan beszélgetett a vevőkkel az árak emelkedéséről.

Mikor kiderült, hogy nem azért közeledünk hozzá, mert vásárolunk, kicsit csalódott volt, de a kérdésünkre azonnal rávágta, kissé gúnyos vigyorral: több mint 30 éve minden hónapban költözik a zsibi!

– Mindig felmerül ez a pletyka, de sokszor alábbhagy. Hallom olykor a vevőktől, de a Barnevál rombolása játszhat közre a mostani szóbeszédben, onnan fúj a szél, hisz mindent is hallani, de szerintem kitaláció az egész. Ezt a hangulatot, az érzést igazából semmilyen más helyszín nem adná vissza! – mondta Almássy István.

Almássy István már évtizedek óta hallgatja ezt a pletykát

Forrás: Kiss Annamarie

A portálunknak egy közelben álldogáló hölgyvásárló is nyilatkozott, aki hallotta a szerszámos szavait. A nevét nem árulta el, viszont a költözésről már ő is hallott.

Szoktak erről beszélni az emberek, néha halljuk az árusoktól is, hogy már elavult a hely és ideje továbbállni. Az én véleményem viszont az, hogy örülnék, ha nem pakolnának el, és tűnne el Debrecen egyik közkedvelt piaca: itt vannak a régi barátaink, mindenki szóba áll velünk, idősekkel, olykor egy egész délelőtt kint vagyok, hogy beszélgessek valakivel

– tudtuk meg az idős hölgytől. Hozzátette: nem minden arany, ami fénylik, vagyis, ha máshova, modern környezetbe költözne a piac, már nem lenne az igazi a hely szelleme.

A szokás nagy úr!

A bejárat melletti lángosozó tulajdonosa, Sándor is hasonlóan vélekedett, mint a korábbi megszólalók. Huszonhét éve vásárolta a kis falatozó bódét, és már akkor is azt mondták neki, hogy ne vegye meg, mert nem sokáig lesz meg a piac, megszüntetik a zsibit. A mostanában keringő pletykáról viszont ő is hallott, de szerinte azoknak nincs alapja. – Mindig csak azt halljuk, hogy most költözik, hisz már elavult, régi és retro, de éppen ez benne a jó, hogy nem modern, hanem a régi időket idézi, és az egykori fiatal anyuka, aki idejárt 30 éve is, már az unokáinak mutogathatja a portékákat – hangsúlyozta Sándor, aki beszélgetésünk közben a vezetékekre is felmutatott, szerinte azok a legbiztosabb elemek, miszerint nem költözik a helyszín.

– Azok a vezetékek olyan alacsonyan vannak, hogy ha ide akár lakásokat, vagy lakóparkot építenének, mert úgy tudom, hogy ez a hír járja, nagyon sok idő lenne a vezetékeket megszüntetni, vagy elvinni. A magasfeszültség nem játék! – jegyezte meg Sándor.

Az eladóként dolgozó Anna a vevőktől hallotta

A bejárattól nem messze, az eladóként dolgozó Anna is megerősítette, hogy hallotta a pletykákat, sőt a vevőktől tudta meg. Elmondta, arra kapta fel a fejét, hogy tőle kérdezték, igaz-e szóbeszéd, de érdemi választ nem tudott adni az aggódó vásárlóknak. – Amíg hivatali információt, levelet nem kapunk az esetről, igyekszem csak valami „rosszindulatú” és alaptalan beszédnek venni a hallottakat. De az tény, hogy akikkel beszéltem, nem örülnének neki, ha továbbállna a hely. Már megszokták, hogy itt van és tapasztalataim szerint akik idejárnak, nem szeretik a változást – fogalmazott Anna.

Nagy László Imre, aki évek óta ruhákat árul a piacon elmondta a költözésről a véleményét a portálunknak. Szerinte nem érdemes ezekkel a pletykákkal foglalkozni, az embereknek mindig kell valami, most ez a téma. Hozzátette, egyszer lehetne az is a szóbeszéd tárgya, hogy szépen leaszfaltozzák a benti területet, és annak nagyon örülne, ha meg is valósulna.

Nagy László Imre fejlesztésnek örülne

A költözés kérdésével kapcsolatosan megkérdeztük a Debreceni Polgármesteri Hivatalt, akiktől azt a választ kaptuk:

„a terület jelenlegi felhasználásától eltérő tervvel kapcsolatban előterjesztést Debrecen közgyűlése nem tárgyalt, és ilyen előkészítés alatt sincs”.

ND