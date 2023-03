A Fesztivál- és Pro Urbe-díjjal kitüntetett Liszt Ferenc Kórus nyitányát követően Maczik Erika polgármester köszöntőjében megemlített két ’48-hoz köthető nádudvari személyiséget, a jogtudós Kövy Sándort és a honvéd tűzérezredes Lukács Dénest. Mindkettőjük viaszszobra látható a novemberben nyílt látogatóközpontban.

Kövy Sándor viaszszobra egy folytonosan gondolkodó, az oktatás-nevelés iránt elhivatott, szerény anyagi helyzete okán is alázatos embert tár elénk. Olyan valódi puritán reformátust, akinek nem az anyagi javak gyarapítása fontos, hanem a hivatása.

Lukács Dénes mása pedig egy markáns, önmagáért, családjáért, hazájáért kiálló bátor katonát mutat nekünk. Olyat, amelyre ma is szüksége van a hazának.

Őket a korabeli osztrák uralom árulónak tartotta, pedig csupán azt tették, amiben hittek, és ami a kötelességük volt: tisztességesen tenni a magyarok önrendelkezéséért, szabadságáért.

- Ma is hasonló korban élünk, mindennapjaink része a természetünktől eltérő ideológiák, végtelennek tűnő anyagi forrásokkal bíró külső hatalmasságok elleni védekezés – állapította meg a városvezető.

Alapvető közös értékünk a békére való törekvés, de közös érték az a képesség is, amivel önállóságunkat ki tudjuk vívni, meg tudjuk tartani

– tette még hozzá.

A közügyek asztala

Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Nádudvar díszpolgára is köszöntötte a megjelenteket kiemelve: a Pilvax Kávéházban volt a közügyek asztala, amelyet körülülve véleményt cserélhettek az oda leülők, mint a márciusi ifjak is. Ez a közügyek asztala hiányolható a mai világban. Arra hívta fel a figyelmet, hogy legyen ilyen helye a nádudvariaknak is.

Ezután a két helyi oktatási intézmény műsora következett: a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium diákjai Virtus című mezőségi táncokat bemutató előadása, valamint a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. évfolyamos tanulóinak „Tizennyolcnegyvennyolc…” című műsora.

Díjak a sport jegyében is

A városi díjátadás előtt Tóthné Budaházi Judit a Kulturális, Kommunikációs, Köznevelési és Civilkapcsolatok bizottságának elnöke méltatta az ünnepelteket. A kitüntetéseket átadta: Maczik Erika polgármester.

A képviselő-testület döntése értelmében 2023-ban a díszpolgári cím Kiss Évát illeti, aki nádudvari származásúként (a szintén díjazott Nádudvari SE volt a nevelőegyesülete) sok magyar kézilabdabarátnak szerzett örömöt parádés védéseivel, hathatósan közreműködve a nemzeti válogatott legutóbbi Európa-bajnoki érmében, illetve a Győri Audi ETO KC három Bajnokok Ligája-győzelmében.

Pro Urbe-emlékéremmel gazdagodott idén a százéves Nádudvari Sportegyesület és dr. Nagy Benedek nyugalmazott háziorvos. A városban 2023 a sport éve, ezért is érthető, hogy az évszázad alatt számos tehetséget kinevelő klub elismerésben részesült. Benedek doktor (ahogy a helyiek leginkább ismerik) pedig az egészséges, sportos életmód és a prevenció szószólója és példamutatója volt egész hivatása alatt.

Kövy-díjban részesült K. Nagy Lajos, Marján László és Rásóné Újlaki Edit. A sporthoz mindhárman kapcsolódnak valamelyest (bár nem feltétlenül ezért részesültek elismerésben) K. Nagy Lajos tanár úr angolt és testnevelést tanít s több ezer nádudvari gyermeket tanított meg úszni is. Marján László a polgármesteri hivatal kommunikációs munkatársa, gyermekkorában sportújságírónak készült, s manapság sem fognak ki rajta az efféle témák (mellesleg anno két évig kézilabda-játékvezetőként is ténykedett). Rásóné Újlaki Edit a helyi Kövy Sándor általános iskola intézményvezető-helyettese, aki úttörő volt a kompetenciaalapú oktatásban, s Kornél fia leigazolt kézilabdázóként hozza közelebb a családnak a sportot.

A kitüntettettek nevében az újdonsült díszpolgár mondott köszönetet, majd az ünnepély zárásaként a Kossuth téri Lukács Dénes-emlékműnél helyezték el a megemlékezés koszorúit a város prominensei.

HBN