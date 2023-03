Nagy változást hozott 2022 novembere a postán dolgozók és az oda járók életébe, a Magyar Posta Zrt. ugyanis bejelentette: az ország 366 szolgáltatóhelyének üzemeltetését szünetelteti az energiafelhasználás érdemi csökkentése érdekében. A döntés 210 települést érintett, vármegyénkben összesen 16 postát zártak be. Debrecen mellett más településeken is lakat került a posták kapujára, Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló, Létavértes és Püspökladány is érintett volt a bezárások kapcsán. Az akkori kommunikáció szerint a társaság a bezárásokról ideiglenesen határozott, feltételezhetően bízva a körülmények pozitív irányának feltűnésében.

Ez azonban messze nem jött el, a Magyar Posta Zrt. pedig idén február közepén jelentette be, hogy nincs lehetőség az ideiglenesen szünetelő posták újra nyitására.

Az indoklás sem hagy maga mögött túl sok kérdést: a háború és a szankciók okozta energiaválság miatt a társaság működtetésének költségei továbbra is jelentősek, viszont a tapasztalat szerint a jelenleg is működő több mint 2200 szolgáltatóhely az ügyfélforgalmat megfelelően kezeli.

Időközben voltak olyan kirendeltségek, melyek a helyi önkormányzat segítségével újra kinyithattak, a lakosság nagy örömére. Így esett például Berettyóújfaluban a berettyószentmártoni városrészen, vagy Debrecenben a Jánosi és a Galamb utcán. Személyes tapasztalataink szerint, a helyben élők elmondása alapján egyértelmű, hogy bár volt megoldási lehetősége a lakosságnak a bezárásokat követően is, mégis egyszerűbb, rugalmasabb az ügyintézés az otthonukhoz legközelebbi postán.