Idén is lesz kihajtási ünnep, csak máshogy – jelentették be az 50 éves Hortobágyi Nemzeti Park jubileumi rendezvénysorozatát ismertető sajtótájékoztatón csütörtökön a Hortobágyi Csárdában. Mivel a vásárteret felújítják, ott nem lehet a népszerű eseményt megtartani; ezért több különböző hortobágyi helyszínen, például a mátai ménesnél vagy a vadasparkban várják majd az érdeklődőket, ezúttal azonban két napon át: április 22-én és 23-án.

A Hortobágyi Nemzeti Park megalapításának ötvenedik évfordulóját a nagyközönség és a szakma számára is szeretné emlékezetessé tenni az Igazgatóság, ezért partnereivel olyan programsorozatot állított össze, ami a legszélesebb körben eljut az érdeklődőkhöz – tudatta Kapocsi István, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) általános igazgatóhelyettese.

Mint mondta, ez az eseménysor tulajdonképpen már elkezdődött 2022 őszén, amikor a Behajtási Ünnep és Darufesztivál részeként átadták a látogatóközpont előtti daru-szobrot. 2023 januér 11-én pedig a környező települések polgármestereinek tartottak újévköszöntőt, megelékezve az elmúlt 50 év eredményeiről is.

Hortobágyhoz számos film is kötődik témájában vagy helyszínnel, ezért március 29-étől április 2-ig a debreceni Apolló moziban tematikus filmnapokon mutatunk be ezen alkotásokból. A vetítéseket pódiumbeszélgetések kísérik olyan személyekkel, akik a film mondanivalójához tudnak kapcsolódni; meghívott vendégekkel és a nemzeti park munkatársaival

– mondta Kapocsi István. Kiemelte a Talpunk alatt fütyül a szél című filmet, mely „eastern-western” a 70-es évek korszakalkotó műve volt, és a Tüske a köröm alatt című klasszikust is.

Április 22-23-án Hortobágyon a Világörökségünk a puszta elnevezésű napot a Hortobágyi Nonprofit Kft.-vel közösen szervezik, ugyanekkor rendezik a Magyar Nemzeti Bankkal együtt a HNP emlékérem kibocsátását, valamint köszöntik a HNP termék védjegyes termelőket, illetve az újaknak átadják az okleveleket.

– Fotókiállítással is készülünk: a Varázslatos Hortobágy és az 50 év a mi szemünkkel című tárlatok júliusban a debreceni Kölcsey Központban lesznek láthatók, utóbbit a munkatársaink képeiből állítjuk össze. Részt veszünk az idei Debrecen Drive-on, valamint a Campus Fesztiválon is, továbbá a Hortobágyi Lovasnapokon, amit már 55. alkalommal láthat a közönség. Itt egy, az 50 éves nemzeti parkot szimbolizáló ugróakadállyal és programokkal is készülünk – sorolta az igazgatóhelyettes.

Kiemelt programként említette a Hortobágy házhoz jön elnevezésűt, melyet augusztus 18-án a nagyerdei parkban tartanak, s melynek előzménye a néhány éve hasonló címmel megrendezett, nagy sikerű esemény volt. Erről annyit árult el, hogy színpadi produkció és lézershow is a része lesz. A virágkarneválon virágkocsit indít majd a HNPI, a programfolyam zárása pedig az őszi, Szent Dömötör napi behajtási ünnep és Darufesztivál.

– A természeti értékeinket bemutató kisfilmsorozatunkkal havonta jelentkezünk, és készülnek szelfivideók is, melyekben ismert emberek Hortobágyhoz kapcsolódó emlékei, üzenetei hangzanak el. Lukács Laci a Tankcsapdából, Pál István „Szalonna” népzenészünk, és Laár András is a szelfizők között szerepel. Egy 48 perces dokumentumfilm pedig a HNP előkészítését, a kezdeti idejét mutatja be; például Festetics Antal professzor segítségével, aki a hatvanas években részt vett a munkában – mondta Kapocsi István.

– Debrecen és a régió, mint egy turisztikai térség Magyarországon belül is az egyik legkomplexebb kínálattal rendelkezik – mutatott rá Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Nkft. ügyvezetője. Emlékeztetett: debrecen ezer szállal kötődik a Hortobágyhoz, történelmi múltjuk is összefonódik.

Az ide látogatók számára olyan kulturális, egészség- és ökoturisztikai palettát tudunk együtt biztosítani, ami miatt a vendég a régióban egy többnapos kirándulást is eltölthet. Debrecen városlátogatást és kulturális, míg Hortobágy természeti és szintén kulturális, aktív élményprogramokat kínál, a kettő együtt tökéletes páros

– hangsúlyozta az ügyvezető, hozzátéve, hogy a jubileumi programsorozatba számos intézményük be tud kapcsolódni.

Cikkünk frissül...