Megjelent az első tojás Hortobágyon a Madárkórház gólyakertjében - olvasható a Hortobágyi Madárpark-Madárkórház Alapítvány közösségi oldalán. Nemrég arról számoltunk be, hogy egy tartósan sérült gólyapár is költ a madárkórházban, most pedig arról számolt be az alapítvány, hogy a gólyakertben is megjelent az első gólyatojás. Így már biztos, idén is lesznek utódaik a madaraknak.