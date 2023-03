Nemrég írtuk, hogy Körösszegapátiba már megérkezett az első tavaszi gólya, de úgy néz ki, a madarak a hortobágyi madárkórházat is kezdik újra belakni; erről az intézmény Facebook-oldala számolt be szombaton. A poszt szerint a gólyakertben már két lakott fészek is van, a nagyröpdében pedig egyenesen hét.

Hogy ne legyen elég a meglepetésből, az egyik tartósan sérült gólyapár az első tojását is lerakta

– tették hozzá a bejegyzésben.

Ahogy arról már beszámoltunk, a kórházban a hagyományoknak megfelelően ezen a március 15-én is engedtek szabadon felgyógyult gólyákat, de egy réti sas és más ragadozómadarak is visszatérhettek a természetbe.