Az immár ötödik alkalommal megrendezett komplex, több tudományterületet felölelő tanulmányi versenyre egy híján száz csapat nevezett a Kárpát-medence általános iskoláiból. A megmérettetésre negyedik osztályos gyerekek jelentkezhettek, a döntőbe pedig összesen tíz csapat kerülhetett be. A legjobbak között két debreceni intézmény is szerepelt. A Debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola negyedikesei bravúroztak a megmérettetésen, s végül elnyerték a legjobbnak járó díjat. „A galaxis őrzői” csapatnevet választotta Ferenczi Dóra, Fodor Kira Laura és Kiss Zsófia, akik most örömmel számoltak be a Haonnak a versenyen szerzett tapasztalataikról.

Öröm, sok befektetett munka, kihívás, viták és könnyek – címszavakban így nyilatkoztak a lányok a versenyről, de persze e szavak mögött sokkal több van. Azt, hogy pontosan mi volt a feladatuk, és milyen megoldással rukkoltak elő, elmondták portálunknak. A gyerekek egy képzeletbeli űrutazásra invitáltak bennünket (és persze annak idején a verseny valamennyi résztvevőjét és bíráját). Hajónaplót készítettek, melynek segítségével megismerhettük a Kepler-22B bolygót, vagyis azt a fantáziabirodalmat, melyet a Kisfazekas diákjainak képzelete formált meg.

– Színes, fantáziadús bolygót álmodtunk meg, az egyik részfeladatban pedig videónaplót is kellett készítenünk a képzeletbeli bolygón. Ez a feladat tetszett a legjobban mindannyiunknak, mert itt képzeletbeli lények bőrébe bújhattunk – osztotta meg Kira.

Egyedi jelmezeket készítettek

Zsófia elmondta, hogy az űrbázisuk makettjének megtervezésénél a méretarányokra is figyelniük kellett, ez külön feladat elé állította őket. A maketthez – melyen egy tíz fős legénység teljes főhadiszállása is helyet kapott – sok más mellett purhabot, ragasztót, kőgyurmát, kávézaccot, színes sót, fogpiszkálót és LED-izzót is használtak. A lányok fantáziája első körben túl színesnek bizonyult, ezért a makettet a zsűri kritikájának mentén valamelyest átalakították.

A gyerekek papírmasé-rakétát is készítettek, ami a Déri Múzeum előtti téren hagyhatta el a Földet, továbbá részfeladatként jelmezeket is terveztek maguknak. – Mindenkinek egyedi jelmezt készítettünk. Felhasználtunk CD-lemezt, alufóliát, földgömböt a sisakhoz, hőálló fóliát – részletezte Dóra. Végül pedig egy videóblogot is készítettek a diákok, melyben egy általuk kitalált szituációt játszottak el. A verseny döntőjén a videón bemutatott történetet élő színjátszással kellett befejezniük a tanulóknak.

A debreceni diákok elmondták, hogy a versenyre nevezés után még csak kalandként tekintettek az előttük álló feladatokra, viszont a döntőbe jutást követően elhatározták: meg akarják nyerni a versenyt. Ez a vágy végül valósággá vált: „A galaxis őrzői” csapatot találta a legkiválóbbnak a szakmai zsűri.

Kiss Zsófia (balról), Fodor Kira Laura és Ferenczi Dóra

Különös hangsúlyt kap a tehetséggondozás

A diákokat Káli Anna tanárnő készítette fel a megmérettetésre. Elmondta: a verseny a gyerekek kreativitását igényelte, emellett kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a diákok több tudomány- és szakterületet megismerhessenek. A projektnek köszönhetően sok más mellett a mérnökök, a divattervezők, a színészek és médiaszakemberek világából is kaphattak ízelítőt. A tanárnő beszélt arról is, hogy a tanítványai a tehetségversenyen nemcsak tárgyi nyereményeket zsebelhettek be, hanem lehetőséget kaptak arra is, hogy a Debrecenben szeptembertől induló MCC Fiatal Tehetség Programban részt vegyenek.

Petőné Horváth Mária, az intézmény igazgatója hangsúlyozta: az iskolát gyermekközpontúság, egyénre szabott fejlesztés, tehetséggondozás jellemzi, s mint mondta, a tanulók versenyen szerzett sikereihez mindez nagyban hozzájárul. – A tehetséggondozásra kiemelt ügyként tekintünk, mind a Debreceni Tankerületi Központ által szervezett, mind az intézményünk berkein belül indított programok hangsúlyt kapnak; legyen szó ének, szavalás, rajz, képzőművészet vagy zene területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokról. Szakkört indítottunk matematika, ének, dráma, informatika, képzőművészeti és idegen nyelvi területet érintően. A tapasztalatok szerint a gyermekek a legnagyobb sikereket a két utóbbi területen érik el – sorolta az igazgató. Hozzátette, hogy az iskola magáénak tudhatja a „Kiválóan akkreditált tehetségpont” címet is, továbbá büszkén nyilatkozott a tanév végén kiosztható „Fazekas Príma Díjról” is, hiszen nem egy példás eredményt elért, kiváló magatartású gyermek vehette már át az iskola ezen kitüntetését.

