„Jól vagyok”

Az erős utórengésekről a debreceni életmentők nem szóltak az itthon hagyott szeretteiknek. Sajtos Szilárd maga is járt háborús övezetekben, és tapasztalatai alapján most arról a katasztrófastressz-hatásról beszélt, amit ebben az esetben megélnek az emberek.

Nagyon megterheli az emberi szervezetet, mivel halmozottan érkeznek a feladatok és azonnal döntést kell hozni. Szenvedést lát, ami szorongást válthat is, és sokszorosan nehezedett rájuk. Ez akár dühkitöréshez, kiabáláshoz vezethet, ami még mindig jobb annál, amikor az ember nem nyilvánít ki semmilyen érzelmet, hanem egyszerűen lefagy. Emlékbetörésekben, álmokban is kísérhetnek ezek az élmények a visszatérés után

– fejtette ki.

Sajtos Szilárd

Forrás: Czinege Melinda

A felderítőknek az akció közben arra is figyelniük kellett, hogy szeretteik ne aggódják végig a kint töltött napokat. – A hálózati túlterheltség miatt napi egy „Jól vagyok.” üzenetet tudtunk csak küldeni a családnak – fűzte hozzá Kovács Ilka. Elmondta, hogy az édesanyja és a nagymamája is támogatta őt az indulás előtt, a legnagyobb hatással mégis édesapjai szavai voltak rá: Ne legyen kérdés, hogy elindulsz-e, mi másért képzed hét éve erre a kutyádat – idézte. Ilka akkor is féltette a hozzátartozóit, amikor hazaérkezés után az egyik mentőcsapatra ráborult az épület, és egy mentőkutya is meghalt.

Hálásak voltunk azért, hogy mindezt a média csak vasárnap hozta le, amikor már hazatértünk – magyarázta.

Hegedűs Gábor végül beszélt arról is, hogy mivel tavaly hatvankét bevetésük volt – ennyi helyszínen segítették ugyanis a katasztrófavédelem munkáját –, ez jelentős rutint jelent, ahhoz képest, akinek életében összesen egy-két ilyen bevetése volt. A legfontosabb kapaszkodó azonban annak is, aki segítségre szorul, és a mentőcsapatnak is a hit volt, mint búcsúzóul fogalmaztak: a zuhanó repülőgépen nincs ateista ember.

Szakál Adrienn