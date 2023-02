A közelmúltban egy helyi lakos tájékoztatta hírportálunkat arról, hogy a városban egyre több a kóbor kutya, amelyek házak udvarára is bemennek, kárt okoznak, de előfordul olyan is, hogy az utcán közlekedő gyalogosokkal, kerékpárosokkal szemben agresszíven lépnek fel.

A Kadarcs utcában lakó Nagy Roland Márkhoz látogattunk, akinek az őzét pusztították el a portára betörő ebek.

Úgy éjszaka fél három környékén hangos kutyaugatásra ébredtem. Mikor kijöttem az udvarra, azt láttam, hogy a hátsó kert irányába szalad el 3-4 kutya. Akkor még nem tudtam, hogyan jutottak be

– mutatott az utcafronti udvarrészről az udvar túlsó vége felé a férfi. Mint felidézte, ezután ő is hátra ment, hogy megnézze Szofit (az őzet), de a helyén nem találta, így keresni kezdte. Végül az udvar utca felőli részén találta meg kiterítve az addigra már élettelen állatot. Ottjártunkkor már csak az őz szőrének maradványai voltak a fűben.

Ezután a kert hátsó végébe vezetett bennünket, ahol a drótkerítés alatti kiásott gödörre mutatott. – Nálam rendben van a kerítés, de alatta ástak egy lyukat és azon jöttek be. A szomszéd kerítését is megpróbálták szétszedni – mondta.

Elmondása szerint a város más részein is előfordulnak, és, ahogy hallotta, többen is panaszkodtak arra, hogy olykor agresszíven viselkednek a kóbor ebek. Ezért keresett meg bennünket, hogy a figyelmet felhívja és megelőzhető legyen, hogy például egy gyereket támadnak meg a kutyák.

Az utca egy másik lakója elmondta: az elmúlt időszakban nem volt jellemző, de korábban az ő portájára is mentek be nem oda való kutyák és pusztították a szárnyasait. Mint elmondta, napközben leginkább a Kadarcs és az Ady utcák közötti terület fái közt bújnak meg a kóbor ebek.

De honnan jönnek ezek a kutyák?

A közösségi média bár nem a legmegbízhatóbb hírforrás, az elmúlt évek alatt aktív fórumává vált a hétköznap emberének. Az ókori agórák szerepét újonnan a Facebook-csoportok töltik be, amelyekben a lakosok könnyen megoszthatják egymással tapasztalataikat, véleményeiket. Balmazújvároson Hallottam elnevezéssel két csoport is megtalálható, melyekben szinte naponta jelennek meg helyzetjelentések utcán lévő, gazdátlanul kószáló kutyákról. Bár az esetek többségében háztól elcsatangolt ebekről van szó, a megijedt állat is okozhat sérülést, ha veszélyben érzi magát.

A csoportokban ezen kívül jelentek meg olyan bejegyzések is, melyek szerint az udvaron tartott kutyákat ismeretlenek mérgezik: a kerítésen dobnak be mérgezett ételeket a gyanútlan ebeknek. Megkeresésünkre a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság nem folytat ilyen ügy miatt eljárást.

Balmazújváros önkormányzata még 2022. december 12-én osztotta meg közösségi oldalán, hogy szerződést bontott a Buksi Állatvédő Egyesülettel. Ennek oka – szól a bejegyzés –, hogy a civilszervezet nem látta el évek óta a szerződésben foglalt kötelezettségeit úgy, mint a kóbor ebek befogása a város területén, az ebek ivartalanítása és elhelyezése. A szerződésszegés miatt a helyhatóság Egyek Község Önkormányzatával kötött szerződést az ebrendészeti feladatok ellátására. A bejegyzés kitér arra is, hogy múlt év végével az egyesület elhagyja az önkormányzati tulajdonban lévő telephelyet. A részletek, valamint a város kóbor kutya helyzete kapcsán kerestük Balmazújváros polgármesterét. Amennyiben válasz érkezik, portálunkon közöljük.

BS