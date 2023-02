Egy éve annak, hogy kitört a háború. Mármint az, amelyik a szomszédunkban zajlik és napi beszédtémát szolgáltat politikusnak, filozófusnak, influenszernek és mindenkinek. Az internet segítségével abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy mindenről tudhatunk, szinte azonnal. Arról is, ami nem igaz, mégis terjed. Háborúk mindig is voltak, ahogy most is vannak, és nem csak itt a szomszédban. Viszont ezt most a bőrünkön is érezzük. 365 nap telt el eddig úgy, hogy közelebb nem kerültünk a lezáráshoz, a békéhez. A világ vezetői elméletileg olyan emberek, akik kivételes szellemi képeségük és befolyásuk által vannak ott, ahol. Mégis igen kevesen vannak közöttük olyanok, akik azt mondják: elég legyen, üljünk le és beszéljük meg! Mert amíg az erősebb kutya elve vezeti a két oldalt, addig csak az értelmetlen öldöklés folyik, emberek vesztik el szeretteiket a frontokon napról napra. A felelősöket meg majd a győztesek nevezik meg Justicia helyett.

Bekecs Sándor