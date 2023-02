A Hajdú-bihari Napló és a haon.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Hajdú-Bihar vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk. Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

Nézzük a jelölteket! Átányi Ajtony, a Fórum Debrecen Bevásárlóközpont centermenedzsere Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezetője, a VisitDebrecen ügyvezetője Fazekas Lajos, az Aquaticum Debrecen Kft. ügyvezetője Somogyi-Tóth Dániel, a Kodály Filharmónia Debrecen első igazgató-művészeti vezetője, az Aeroexpress légitársaság alapító igazgatója Rózsahegyiné Juhász Éva, a Debreceni Karitatív Testület elnöke Katona Imre, a Hortobágy-Faluvéghalmi Kft. ügyvezető-tulajdonosa Mile Alíz, a Csodakutya Alapítvány kuratóriumi elnöke Buka László festőművész Dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat Észak-alföldi Regionális Mentőszervezetének igazgatója Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság új igazgatója

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Hajdú-Biharban!

Íme a jelöltek, kategóriánként. Női Senánszky Petra – úszó, uszonyosúszó (DSI Debrecen, Debreceni Búvárklub)

Kozák Luca – atléta (DSI Debrecen)

Battai Sugár – vívó (DEAC)

Szőllősi Panna – aerobik (Flex-HD SE)

Bondár Anna – tenisz (Hajdúszoboszlói SE) Férfi Osváth Richárd – para vívó (DEAC)

Hetényi Zoltán jágkorongozó (DEAC)

Ifjabb Szabó Gábor – díjugrató (DEAC)

Holoda Péter – úszó, uszonyosúszó (DSI Debrecen, Debreceni Búvárklub))

Baráth Péter – labdarúgó (DVSC) Női csapat DVSC női kézilabda

DEAC női futsal

Flex-HD SE sportaerobik csapat (Szász Nóra, Magyar Anna, Goda Kamilla, Ökrös Janka, Ötvös Panna)

Debreceni Búvárklub női felszíni váltó (Suba Sára, Linzenbold Zsófia, Szabó Anita, Senánszky Petra)

DEAC U20 junior női kardcsapat (Tóth Liliána, Simon Petronella, Kónya Csenge, Battai Sugár) Férfi csapat DEAC jégkorong

DEAC férfi futsal

MVFC Berettyóújfalu férfi futsal

DVSC labdarúgás

DEAC U23 kosárlabda

Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím.

A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!