Elmondta, hogy 1998 óta mindig valamilyen koncepció mentén történik a városfejlesztés, az önkormányzati képviselők pedig folyamatos párbeszédet folytatnak az ügyben a debreceniekkel. Emlékeztetett arra is, hogy a programot 2012-ben a Fidesz kezdeményezésére indította el Debrecen városvezetése. – A célunk akkor is az volt, hogy a kertségekben és a kertvárosban élők lakókörnyezetét szebbé, otthonosabbá, közlekedési lehetőségeiket pedig biztonságosabbá tegyük.

Kiemelte, hogy a kertségi program az idei költségvetésnek is fontos eleme lesz, összesen 5 milliárd forintból tervezik a fejlesztéseket.

Látványos eredmények

Lakossági kezdeményezésre 2020 óta 27 utcában építettek szilárd burkolatú utat, csaknem 200 helyszínen újították fel a járdát és 50 utcában végeztek nagy felületű útfelújítást. A közvilágítást 63 helyszínen modernizálták és 28 játszóhelyet szépítettek meg.

Utak, járdák, fejlesztése

– Az idei költségvetésben jelentős, csaknem 5 milliárd forintos összeg áll rendelkezésre, aminek a felét közlekedésfejlesztésre fordítjuk – emelte ki. Mint elhangzott, befejeződnek a tavaly megkezdett útfelújítási munkálatok, köztük a Csárda utca 4. üteme. Megjegyezte, hogy februárban elkészült a Csűry Bálint utca és márciusban befejeződik a józsai Barakonyi utca építése is. Nagy felületű útjavításra idén több mint 1,35 milliárd forint lesz, míg 500 millióból fejlesztik a szilárd burkolattal nem rendelkező utakat, melyekről lakossági jelzés érkezett. Útstabilizációra több mint 150 millió forintot különítenének el, járdafelújításra pedig 156 milliót.

Forrás: Kiss Annamarie

– Befejeztük az óévben a kerékpárutakat, így elmondható, hogy Debrecen ma 108 kilométer kerékpárúttal rendelkezik – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy 2028-ra szeretnék elérni a 130 kilométert. Jön a harmadik traffibox is, az első két telepítés eredményessége miatt ebben az évben is folytatják a fejlesztést, erre 6 millió forint lesz majd. Fejlesztik a közvilágítást, erről a politikus elmondta, hosszú ideig tart, de minden szempontból előnyös lesz a szabályozható LED-es világítástechnika kiépítése. Idén is figyelmet fordítanak a szennyvízcsatorna-korszerűsítésre és a csapadékvíz-elvezetésre, emellett folytatják a debreceni játszóterek megújítását és újak létrehozását, amire 55 millió forint lesz majd.

A politikus kitért a zöld város programra is, kiemelve, hogy népszerű volt a debreceni lakóparkok zöldfelületeinek megújítása, a szabadtéri kondiparkok kialakítása, a közösségi kertek kiépítése, az újonnan kialakított parkolók és sétányok, a kutyafuttatók, valamint a 2018-ban indult lépcsőfelújítási program.

Forrás: Kiss Annamarie

Újraindul a panelprogram

– A társasházak energetikai korszerűsítése a rezsicsökkentés és a szénmonoxid-kibocsátás miatt is lényeges – mutatott rá. Elmondta, hogy a részleteket a költségvetés elfogadása után dolgozzák ki, de azt már most is tudni lehet, hogy három fő kategóriában lehet majd pályázni: hőszigetelésre, liftfelújításra és nyílászáró-cserére.

A közgyűlés február 23-án tárgyalja az idei költségvetést.

SZD