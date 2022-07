− Nagyon jó ütemben halad a kertségi fejlesztési program, amely azt is szolgálja, hogy ne csak a belterületek, hanem a külterületi részek is dinamikusan fejlődhessenek − ismertette Papp László, Debrecen polgármestere a péntek reggeli sajtótájékoztatóján, amelyen bejelentették, hogy folytatódik a Biczó István-kerti Csárda út szilárd burkolása.

Mint megtudtuk, a kertségi fejlesztéseknek egyik fő elemük az infrastruktúra javítása, s a mintegy két kilométer hosszú Csárda út korszerűsítését már korábban megígérték az itt élőknek, és ennek megfelelően el is kezdték. Eddig megközelítőleg 360 méteren korszerűsítették a Csárda utat, a mostani munkáknak köszönhetően pedig újabb 620 méteren kaphat burkolatot. A pályázati forrásból, 218 millió forint támogatás és 84 millió forint önerő révén megvalósuló beruházás eredményeként kialakítják a megfelelő csapadékvíz elvezetést és a kellő padkákat is − sorolta a polgármester. A munkákkal kilenc hónap alatt kell végeznie a kivitelezőnek.

Forrás: Molnár Péter

Pósán László, a városrész országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón arról is beszélt, hogy a kertségi fejlesztési program olyan prioritást fogalmazott meg, amelynek az a lényege, hogy az érintett területek is minél gyorsabban fejlődjenek. Hiszen ezek is olyan területek, ahol a város lakóövezetként még tud terjeszkedni. A politikus kijelentette azt is, hogy jó kezekben van a körzet, és ennek is köszönhető, hogy sikeresen szerepelhetett Debrecen ezzel a külterületi utak fejlesztését szolgáló pályázatával is.

A péntek reggeli sajtótájékoztatón Komolay Szabolcs, a városrész önkormányzati képviselője arra is rávilágított, hogy ez egy nagyon fontos beruházás, és az itt élők életminőségének javításán túl a város prosperálását, dinamikus fejlődését is szolgálja. A képviselő emlékeztetett arra is, hogy ez a városrész eredetileg nem lakóövezet volt, hanem gazdasági terület, és emiatt hiányos még ma is az infrastruktúrája. Fontos tehát, hogy - miként azt eddig is tették - a jövőben is felkutassanak a fejlesztések érdekében minden forrást és pályázati lehetőséget - szögezte le a képviselő, aki egyúttal köszönetet mondott az itt élőknek a türelmükért és a javaslataikért is.

Vass Attila