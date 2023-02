Újabb olvasói levél érkezett portálunkhoz azután, hogy kedden valószínűleg vadászgépek okoztak két orbitális hangrobbanást Hajdúböszörménynél. Csak, hogy végigvegyük az előzményeket, a jelenséget észlelő helyi látogatónk „majdnem leesett a székről”, míg egy másik olvasónk később arról tájékoztatott bennünket, hogy ugyanebben az időben Karcagról figyelt meg gyakorlatozó Gripeneket, amelyek elfogási és légtérrendészeti feladatokat hajtottak végre a TRA 23-as légtérben, amelybe lényegében a teljes Észak-Alföld régió, így Hajdúböszörmény is beletartozik.

A legfrissebb levél küldője a vármegyehatár közelében, azon belül is Tiszafüreden él, és azt írta, már sokszor gondolt költözésre a gépek miatt, sőt írásába a Gripenek vándormadarakra gyakorolt hatását is beemelte. De inkább átadjuk neki a szót, sorait teljes terjedelmében is közöljük.

„Halló, felháborodva olvastam a gripenek repülésével kapcsolatban, hogy van aki örül annak, hogy ha hallja a vadászrepülőket (utalt olvasónk a témában beérkezett korábbi levélre – a szerk.). Itt felettünk, ( közvetlen a város felett), rendszeresen repülnek ezek az őrjítő zajt kibocsátó gépek. Már sokszor gondoltam a költözésre miattuk. Állítólag állatvédők vagyunk, de amit ezek okoznak a vándormadarakkal, az nem is kérdéses. Nem beszélve a rengeteg pénzről, amit elégetnek. Miért nem korlátozzák térben, és időben a repülésüket. Ha olyan módon védik a »békét«, hogy a polgárokat őrületbe kergetik, akkor megéri? Na de tudom, hogy ennek a megoldása nem az én kezemben van, én csak eltűrője kell hogy legyek. Remélem, mihamarabb rendezve lesz ez a probléma is, a sok-sok mellett.”