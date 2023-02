Egy éve annak, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. A világ szeme a hazánkkal szomszédos országra szegeződik azóta. Az elmúlt tizenkét hónap alatt több fordulat is történt a katonai megmozdulásokat illetően, azonban továbbra sem látni, hol és hogyan fejeződhet be ez a konfliktus. Annyi biztos: minél tovább tart, annál több emberáldozattal jár napról napra. A háború aktuális helyzetéről, további menetének kilátásairól kérdeztük Demkó Attila biztonságpolitikai szakértőt.

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő

Forrás: MW-Archív

– A háborúnak eddig három fő szakaszán vagyunk túl. Az első a Kijev elleni támadás, majd visszavonulás volt az oroszok részéről. Ezzel párhuzamosan bevették Mariupolt és délen nagy győzelmeket arattak – ismertette az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetője. A második szakasz a nyári, donbaszi harcokról szólt, amely részleges orosz győzelmeket hozott Liszicsanszknál és Szeverodonyecknél.

Ezt követte (harmadik szakaszként) az ukrán ellenoffenzíva: Herszonnál szétlőtték a hidakat és kiszorították az oroszokat. Harkivnál pedig nagy, több ezer kilométeres terület felett vették át újra az ellenőrzést az ukránok. – Harkiv után kezdődött az orosz mozgósítás, amivel át is mentünk a mostani, negyedik szakaszba. Oroszország gyakorlatilag a kezdeményezőbb és hónapok óta támad több ponton – tette hozzá. Demkó Attila szerint az oroszok élőerőben elérték a paritást, technikában pedig az ukránok felett állnak, még úgy is, hogy utóbbi mellett ott a nyugati támogatás. De a fölényük nem meggyőző most sem. Lassan haladva képesek csak felmorzsolni az ukrán erőket, de nagy áttörést nem tudnak elérni. Ez viszont időben csak még tovább húzza el a háborút.

Kérdés, hogy az ukrán ellenoffenzíva el tud-e érni valamit. Nagy hatása annak lenne, ha a Krímet el tudnák vágni, ugyanis azzal az oroszok utánpótlási vonalát, illetve a Herszon melletti csoportosítását lehetetlenítenék el. De annak nagyobb a valószínűsége, hogy egyik fél sem tud a másik fölé kerekedni

– vélekedett a szakember. Hozzátette: nyugati támogatás nélkül Ukrajna már elesett volna. A kérdés inkább az, hogy megvan-e az az erő és eszköz, amelyekkel az oroszokat meg tudják lepni. – A háborúban rendkívül fontos a megfelelő erő, tartalék felhalmozása egy műveletre, azaz, ha valamit az egyik fél eltervez, azt végre is tudja hajtani. Az oroszoknak ez nagyon sok esetben nem sikerült, túl kevés erővel és tartalékkal indultak támadásba – mutatott rá. De így járhatnak most az ukránok is.

Lesz-e harmadik világégés?

– Amíg mind a két fél azt tartja, hogy csak katonai erővel tud eredményt elérni, addig csekély az esélye még a tűzszünetnek is. Úgy gondolom, Ukrajna akkor járt volna a legjobban, ha a háború a kitörése után egy hónappal – amikor még voltak tárgyalások a felek között – lezárul – mutatott rá Demkó Attila.

Mint kifejtette, keleti szomszédunk azzal, hogy Kijevet nem hagyta elfoglalni, megtartotta szuverenitását, ezzel elérve az elmúlt tizenkét hónap legnagyobb eredményét. Véleménye szerint, ha nem „érzelmi szemüvegen” néznék mind az ukránok, mind a nyugatiak ezt a háborút, akkor már rég a tűzszüneten dolgoznának. Kritika ezért leginkább az utóbbiakat illeti, hiszen nem józan ésszel, tisztán, a hosszú távú jót tekintve viszonyulnak a konfliktushoz, hanem inkább az agresszor megbüntetését szeretnék elérni – ami egy nukleáris szuperhatalom esetében kétes vállalkozás.

– Oroszország is sok embert veszít, de arányaiban Ukrajna jóval többet. Az erkölcsös álláspont az lenne, ha az értelmetlen harcok befejeződnének és a felek a diplomáciára bíznák a konfliktus rendezését. Tartson az 5, vagy akár 10 évig is. Az egész világ elítéli az orosz hódítást, ergo az erkölcs és a jog az ukrán oldalon áll. Diplomáciai úton 5-10-20 év alatt akár visszakerülhet sok minden, amit az oroszok elvettek – vélekedett a biztonságpolitikai szakértő.

De a halottak semmilyen módon nem jönnek vissza.

Kérdésünkre hozzátette: valamennyi állam tudja, hogy mekkora a tét. A nagyon heves érzelmeket kiváltó események már elmúltak, Kijev nincs veszélyben, csekély az esélye, hogy kitörjön a harmadik világháború.

Bekecs Sándor