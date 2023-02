– Németországban ez a kínai vállalat – aki Debrecenbe hozza a gyárát – egy ugyanolyan gyárat most adott át. A türingiai kormány zöldpárti környezetvédelmi minisztere személyesen vett részt a környezetvédelmi engedély átadásán, és ott ünnepelte magát a fél baloldali, türingiai kormány a gyár felavatásán – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött szombati videójában. – És ehhez képest meg akik itt tüntetnek, azok nekik a testvérpártjai, ha jól értem. A dolog szerintem világos. Ezekért a beruházásokért hatalmas küzdelem zajlik. Ezek a beruházások nem idepottyannak, nem ránk tukmálják a beruházók, hanem ezekért óriási nemzetközi verseny van – sorolta a külügyminiszter.

Kifejtette, azért van óriási verseny, mert ez lesz a jövő meghatározó iparága, és ahová ezek a beruházások települnek, ott lesz munkahely és gazdasági növekedés.

Kiemelte, megszokták már, hogy a magyar baloldal tönkreteszi a magyar gazdaságot, amikor hivatalban van. Megszokták azt is, hogy a baloldal kormányzása alatt a munkanélküliség az egekben van. – Most is azért küzdenek, hogy ezek a munkahelyek ne Magyarországon, hanem például Németországban jöjjenek létre. Merthogy ezek a nagy kínai akkumulátorgyártó vállalatok elsősorban a német autógyárakat szolgálják ki. A német autógyárak egy jelentős része meg már itt van Magyarországon. Ez nyilván nem esik egybe a német nemzetgazdasági érdekekkel – fogalmazott.

Hangsúlyozta, az is világos, hogy meg kell érteni a helyi embereket.

Szijjártó Péter győri, és felidézte, amikor Győrben elkezdték építeni az Audi-gyárat, ha valaki tüsszentett egyet, akkor azonnal azt mondták, az a gyár építéséből fakadó porszennyezés miatt van. Ma azonban minden győri büszke arra, hogy a világ legnagyobb autóipari motorgyára a városban van. – Ráadásul most az elektromos akkumulátorok gyártását úgy próbálják beállítani, mint valami titokzatos történetet, ami majd jön, és akkor itt micsoda károkat okoz. Magyarország most a világon a harmadik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártó kapacitással rendelkezik. Magyarországon hatalmas elektromos akkumulátorgyárak működnek, és nem okoznak olyan drámai hatásokat, olyan környezetvédelmi problémákat, mint amiket állítanak, hogy okoznának. Tehát aki az elektromos akkumulátorgyártás ellen küzd, az küzd a környezetvédelem és a magyar nemzetgazdasági érdekek ellen – zárta szavait.