1. Hazugság: A gyár 40 ezer köbméter vizet használ fel egy nap alatt. Igazság: A Déli Gazdasági Övezet teljes vízfogyasztása – minden oda kerülő vállalat igényét figyelembe véve – összesen 24 ezer köbméter/napban van maximálva, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül meghozott közgyűlési döntés alapján. Az engedélyezés alatt álló gyár átlagos vízigénye 3378 köbméter/nap, melynek túlnyomó többsége újrahasznosított tisztított szennyvíz. 2. Hazugság: Debrecenben semmisítik meg a máshol összegyűjtött használt akkumulátorokat. Igazság: Debrecenben nem lesz használtakkumulátor-feldolgozás, csak a gyártás során keletkezett gyártási hibás akkumulátorok feszültségmentesítése történik meg. 3. Hazugság: A gyár szennyezi a talajt. Igazság: A gyártási folyamat fontos eleme a zárt rendszer alkalmazása, a szállítást is beleértve, ami megakadályozza, hogy bármilyen anyag a talajba jusson. Ezt a hatóságok által folyamatosan ellenőrzött monitoring-rendszer fogja felügyelni, a hatósági ellenőrzések mellett. 4. Hazugság: A gödi akkumulátorgyár szennyezi a vizet, ez fenyegeti Debrecent is. Igazság: Független mérések támasztják alá, hogy nincs vízszennyezés Gödön sem. (https://dmrvzrt.hu/hu/god_ivoviz_vizsgalat) Az itteni technológia garantálja vizeink biztonságát most és a jövőben is, a hatóság folyamatos ellenőrzése mellett. 5. Hazugság: Nincs elég víz Debrecenben, a város el fog sivatagosodni. Igazság: Szakértők által bizonyított, hogy Debrecennek van és a jövőben is lesz elegendő vize. A vízkészletek csökkenése nélkül elérhető kapacitás, azaz az utánpótlódás 105 ezer köbméter naponta. Jelenleg Debrecen átlagos vízfelhasználása 40 ezer köbméter/nap. Ráadásul a vállalat túlnyomó többségében tisztított szennyvizet használ majd fel. 6. Hazugság: A Civaqua-program a beruházás miatt valósul meg. Igazság: A Civaqua-program tisztán ökológiai program: a Nagyerdő és az Erdőspuszták zöldebbé tételét szolgálja. Az ipari parkokkal semmilyen műszaki kapcsolata nincs. A program megvalósítására biztosított európai uniós támogatás feltétele, hogy a beruházás környezetvédelmi célokat szolgáljon, amennyiben ez nem teljesül, az a forrás visszavonását vonná maga után. 7. Hazugság: A gyár szennyvize a Tócó-patakba kerül. Igazság: Az épületből távozó szennyvíz a gyár területén belüli előtisztítást követően külön vezetéken a debreceni szennyviztisztító telepre jut további tisztítás céljával. A gyár területét is olyan paraméterekkel hagyhatja el, ami semmilyen veszélyt nem jelent. Ezt a Debreceni Vízmű folyamatosan kontrollálja. 8. Hazugság: A gyárban mérgező anyagok veszélyeztetik az ott dolgozók egészségét. Igazság: A gyártásnál használt anyagok zárt rendszerben kerülnek feldolgozásra. A beruházónak már a gyár területén belül is biztosítania kell az egészségügyi és környezetvédelmi határértékek betartását, ezért a tevékenység nem lehet veszélyes az egészségre. A beruházó a jogszabály szerinti határértékeknél szigorúbb követelményeket vállal. 9. Hazugság: A gyár súlyosan környezetszennyező. Igazság: A kibocsátott anyagok még az üzem területén sem lépik át az egészségügyi és környezetvédelmi határértéket. A vállalat a magyar és az európai uniós határtértékeknél is szigorúbb feltételekkel működik majd. Ezek betartását a beruházó és tőle függetlenül az önkormányzat, az érintett hatóságokkal – egy, a gyártól független monitoringrendszer működtetésével – folyamatosan ellenőrizni fogja. 10. Hazugság: A városon keresztül történik az alapanyagok szállítása. Igazság: A szállítás a várost elkerüli, hiszen a gyárterület közvetlen autópályakapcsolattal rendelkezik. 11. Hazugság: A gyár hangos működése zavarja a környezetében élők mindennapi életét. Igazság: A zajterhelés a létesítményhez eső legközelebbi lakóépület határában sem éri el a legszigorúbb, 40 decibeles határértéket, ami halkabb, mint egy zárt térben történő beszélgetés hangereje. 12. Hazugság: Debrecen kertvárosi részeiben munkásszállók épülnek. Igazság: Az önkormányzat helyi építési szabályzata a kertvárosi, családi házas övezetekben nem teszi lehetővé munkásszállók kialakítását. Az ilyen típusú illegális szálláshelyeket az önkormányzat eddig és ezután is bezáratja, az érintettet a tevékenységtől eltiltja. 13. Hazugság: A gyár mérgező, egészségre ártalmas anyagokat bocsát ki a levegőbe, amelyeket a szél lakott területekre hord majd. Igazság: A gyár a környezetvédelmi szabályok szerint a legmagasabb szintű technológiát köteles alkalmazni, ezért már az üzem területe felett is olyannak kell lennie a levegő minőségének, amely sem az egészségre, sem a környezetre semmilyen károsító hatást nem jelenthet. Ennek köszönhetően a gyár tevékenysége, a területén kívül eső lakóterületekre károsító hatással nem lehet.