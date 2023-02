Hosszú évekig próbálta értékesíteni a debreceni önkormányzat – a Cívis Ház Zrt.-vel közösen tulajdonolt – régóta üresen álló, Miklós utca 47-49. szám alatti telket. Végül a kitartó próbálkozások 2021 októberében meghozták a várva várt eredményt: ahogy arról akkor a Cívishír is beszámolt, a több mint 4 ezer négyzetméteres ingatlant a Katona László vezette Ispotálypark Kft. vásárolta meg.

Az ingatlanon már el is kezdődtek a munkálatok, megjelentek a földmunkagépek. Katona László a Cívishír érdeklődésére elmondta:

a több mint 4 ezer négyzetméteres telken 79 lakásból álló lakóparkot építenek. Az ingatlanok egyik része a Miklós utca felől, másik része pedig, egy tömbfeltáró út kialakításával, a Térey utca felől közelíthető majd meg. Az épületek alatt teremgarázst is kialakítanak, amely szintén mindkét irányból megközelíthető lesz.

A háromemeletes ingatlanok földszintjén, első és második emeletén 38 és 82 négyzetméter közötti alapterületű otthonok épülnek, a legfelső szinten pedig nagyteraszos, úgynevezett penthouse-lakásokat alakítanak ki. A Miklós utcán, a földszinten 400 négyzetméteren üzlethelyiségek kapnak helyet.

Forrás: Ispotálypark Kft.

Az épületek hűtését és fűtését korszerű technológiával, hőszivattyúval oldják meg, az udvaron parkosítást végeznek. Katona László közölte azt is: egyelőre a földmunkák zajlanak a területen, de hátráltatja a beruházást, hogy a hideg idő miatt csúsznak az ilyenkor kötelező régészeti feltárások. Ezért aztán egyelőre a kivitelezés befejezésének végső határideje is bizonytalan.

Kedvező esetben szeptemberre szerkezetkész állapotban lehetnek az épületek, és az év végére a helyükre kerülhetnek a nyílászárók is. A kulcsrakész ingatlanok átadását 2024 decemberére tervezik

- ismertette.

Forrás: Ispotálypark Kft.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen áron értékesíthetők majd az ingatlanok, Katona László nem akart jóslatokba bocsátkozni. Mint fogalmazott: a kisebb méretű lakások könnyebben találnak gazdára, ezért a beruházás során ezt a szempontot is figyelembe vették, és a 38 négyzetméteres, egy szobás, nappalis otthonok építését részesítik előnyben. Hozzátette: a kivitelezéshez annak ellenére is hozzáfogtak, hogy az építőipar teljesítménye az utóbbi fél évben lelassult, és a magas hitelkamatok miatt jelentősen mérséklődött az ingatlanok iránti kereslet is.

Takács Tibor