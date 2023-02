Habár a debreceni villamosokat érintő káresetek száma fokozatosan csökken, még így is havonta több mint egyszer előfordul, hogy baleset részeseivé válnak. 2022-ben összesen 14 villamost érintő káreset történt. Az ok sokak számára érthetetlen, ugyanis azt gondolnánk, egy villamost viszonylag könnyen észre lehet venni. Meglepő tehát, hogy mégis sorra előfordulnak ütközések. Vagy mégsem? Hamar kiderül, hogy a közlekedők gyakran megszokásból, rutinból vezetnek, egész egyszerűen nem figyelnek az érkező villamosra. Erről tájékoztatta a Hajdú Online-t Nagy Annamária, a DKV Zrt. kommunikációs vezetője.

A balesetek nagy részben az idegen fél figyelmetlensége és a KRESZ szabályainak be nem tartása miatt következtek be. Ezek oka a legtöbb esetben az, hogy a gépkocsi nem adja meg az elsőbbséget az érkező villamosnak. Többször előfordult, hogy az autósok az útkereszteződésben, a jelzőlámpa tilos jelzésén haladtak át a villamos elé hajtva, vagy az oldalának ütközve. Több alkalommal az úttesten, a síneken akartak járművükkel megfordulni, amikor jött a villamos. Nagyon gyakori, hogy a gépkocsival az álló kocsisort vagy a parkolási manővert végző autót a záróvonalat átlépve akarják kikerülni, nem figyelve arra, hogy jön-e a villamos. Szintén jellemző, hogy a személygépjármű – nem tartva a kellő oldaltávolságot – beleér a villamos űrszelvényébe. Egy ilyen figyelmetlen manőver nagymértékben veszélyeztetni az utasok épségét. A gyalogosokra és a kerékpárosokra jellemző, hogy kevésbé veszik figyelembe a szabályokat, gyakran a piros jelzés ellenére is elindulnak, áthajtanak

– fogalmazott a kommunikációs vezető.

Mindezek fényében nem meglepő tehát, hogy a 2014 februárjában forgalomba állt CAF Urbos 3 típusú villamosok napjainkig összesen 198 olyan káreset részeseivé váltak, amikben legtöbbször az idegen fél volt a hibás. Ezekből a járművekből összesen 18 darab van, sajnos mindegyik karambolozott már: a legkevesebb káresetet elszenvedő villamos 12 alkalommal, a legtöbbet pedig 31 alkalommal a kilenc év alatt. A statisztikai adatokat illetően azt is megtudtuk: 2014-től napjainkig 4 gyalogos, 18 kerékpáros és 151 gépjármű volt érintett a CAF villamosokhoz kapcsolódó balesetekben. Az említett 198 káresetből 180 volt idegen, 18 eset pedig saját hibás.

– A legtöbb baleset a Piac utcán történt, összesen 46. A következő veszélyes helyszín a Thomas Mann utca, ahol összesen 43-szor ütközött a villamos.

Ezen a szakaszon leginkább a Károlyi Mihály utcai kereszteződés, illetve a Lehel-szervízút villamospálya kereszteződésében történik sok baleset. Emellett könnyen megeshet a baj a Hunyadi János utcán és a Bethlen utcai kereszteződésnél is.A Károlyi Mihály utcai balesetek nagyobb része 2014-ben történt, jellemzően gépkocsi ütközött a villamosnak. Az időközben telepített automatikus – a villamos érkezése előtt tilosra váltó – közúti jelzőlámpa beállítása után ebben a kereszteződésben azóta évente csak egy-egy baleset történt. Ezen kívül a Mikszáth Kálmán utca és a Nádor utca is számos baleset helyszíne volt. A legutóbbi baleset február 14-én történt, a Nádor utca és a Thomas Mann utca kereszteződésében – tájékoztatott Nagy Annamária. Hozzátette: a legtöbb kerékpáros baleset a Bethlen utcai kereszteződésben volt, annak ellenére, hogy itt minden irányban, a járművek és gyalogosok számára is jelzőlámpa irányítja a közlekedést. Ez az átjáró azonban egy összetett forgalmi csomópont: villamosforgalom mindkét irányban, úttest a gépjárműveknek, kerékpárutak, gyalogos-átkelőhelyek találhatóak benne, ami növeli a balesetveszélyt.

Könnyebb sérülésekkel megúszták

Nagy Annamária arról is tájékoztatott, hogy szerencsére a balesetek során csak könnyebb sérülések fordulnak elő, az esetek többségében nem a villamos utasai sérülnek, hanem az idegen fél. A villamost egyébként rengetegen használják a cívisvárosban, 2021-ben 12,2 millió fő, 2022-ben pedig közel 15,5 millió fő utazott az 1-es és a 2-es villamossal Debrecenben.

– A CAF villamosok korszerűek és sokkal biztonságosabbak. Ennek és a gyakorlott villamosvezetők előrelátó vezetési stílusának köszönhetően napi több balesetet is megelőznek, vagy mérsékelik azok hatását. Amennyiben a baleset mégis bekövetkezik, a villamos külső, nagy felületű burkoló elemei és az ezek mögötti részek, a hidraulikus ütközők energia elnyelő képessége és a villamos alján elhelyezett „életmentő keret” jelentősen enyhíthetik annak kimenetelét. Leggyakrabban a villamosok végén, a burkolatok és a lámpaegységek sérülnek. A burkolatok mögött található alkatrészekben, berendezésekben, valamint a szélvédőkben az ütközés mértékétől függően keletkezik kár – válaszolta.

Az esetek döntő többségében az anyagi kár jelentős. Ez hatványozottan igaz, ha a szélvédők és egyéb berendezések is sérülnek. A javítási költségeket a balesetet okozó félnek a kötelessége megtéríteni, legtöbbször a károkozó biztosítója fizeti azt. A járművek esetén kötelező felelősségbiztosítással, kerékpáros, illetve gyalogos esetén pedig, amennyiben rendelkezik vele, lakásbiztosításhoz tartozó felelősségbiztosítással térülnek meg a károk.

Megtudtuk azt is, hogy 2022-ben 19 darab trolibusz, 71 darab Volvo autóbusz és 52 darab új Mercedes autóbusz is karambolozott. Az új, Mercedes buszok legtöbbször nem sérültek jelentősen. Néhány esetet leszámítva leginkább horzsolások, kisebb törések keletkeztek a közúti balesetek során.

Megelőzhetők a balesetek

Jó hír, hogy a balesetek megelőzhetők, a DKV a CAF villamosok forgalomba állását követően több figyelemfelhívó akciót is szervezett. 2019-ben, a 2-es villamos ötéves jubileuma kapcsán indították el a „Vigyázz rám!” kampányukat, és a közlekedési kultúra napjához kapcsolódóan minden évben felhívják a debreceni lakosok figyelmét a biztonságos közlekedésre. Ezen túlmenően a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal is szorosan együttműködik a Társaság a balesetek megelőzése érdekében. Mindezek mellett pedig abban bízhatunk, hogy a közlekedők is betartják a KRESZ-szabályokat és figyelmesen közlekednek az utakon; ha kell, akár többször is körülnézve, hogy biztonságosan a sínekre hajthatnak-e.

Érdekességek a CAF villamosokról A CAF Urbos 3 típusú villamost a spanyolországi Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) vállalat gyártja. A villamos első prototípusát 2013. május 23-án helyezték sínre Debrecenben az Ispotály utcán, majd 2014 februárjában mind a 18 villamos forgalomba állt. A modern, 100 százalékban alacsonypadlós, egyterű jármű több, mint 32 méter hosszú és 2,6 méter széles. A kétoldali 6 ajtós és két vezetőállással rendelkező villamos magassága áramszedő nélkül 3,2 méter, míg áramszedővel 3,6 méter. A CAF villamos teljesen légkondicionált, Free WiFi-vel és külső-belső vizuális- és akusztikus utastájékoztató rendszerrel van felszerelve. A 336 KW teljesítményű jármű összesen 221 utas szállítására alkalmas. Ebből 173 az álló- és 48 az ülőhelyek száma, amelyek a 6 darab lehajtható ülést is tartalmazzák. A mozgáskorlátozottak részére két, a kerekesszék rögzítésére alkalmas helyet alakítottak ki. A villamost automatikus nyomkarimakenő és homokszóró berendezéssel is ellátták, csökkentve ezzel a lakosság nyugalmát megzavaró hanghatásokat.

VK