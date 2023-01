Gulyásleves gazdagon, friss kenyér és lekváros kifli: ezt ette ebédre, aki sorban állt az Ispotály utca parkolójában szombaton kora délután. Az ételosztást ezúttal a Magyar Református Szeretetszolgálat szervezte, lelkipásztoruk, Molnár Norbert pedig az önkéntesek segítségével maga főzte a háromszáz adag ételt. A lelkész először az ebédért érkezőket köszöntötte. – Hisszük és valljuk, hogy nem csak velünk, hanem Önökkel is ott van az Isten, akiből erőt és reményt meríthetnek – fogalmazott. Asztali imát mondtak, majd kiosztották a gazdagon főzött marhagulyást.

– Minden szombaton más szervezet vagy gyülekezet szervezi ezeket az alkalmakat, és azt hallottuk tőlük, hogy sokkal többen vannak utóbbi időben, akik kénytelenek innen beszerezni a meleg ételt – közölte a Haon kérdésére a megmozdulás szervezője. Elmondta azt is, hogy Debrecenben három helyszínen; a Malomparknál, a Méliusz téren és az Ispotály-Erzsébet utca kereszteződésében lehet átvenni az előre csomagolt menüt. Ez alkalommal is háromszáz adag étellel kalkuláltak, ami pedig az utcai osztásból kimarad, a Dobozi utcai hajléktalanszállóra kerül. – Néha valamelyik étterem főz, most én voltam a séf, a leveshez a hozzávalókat adományokból szereztük be. A Nagy pékség Hosszúpályiból küldte a péksüteményeket – jegyezte meg. Megtudtuk azt is, hogy nincs feltétele az ingyen ebédnek, nevet és lakcímet kérnek csak az önkéntesek. Már akinek van – mivel a lelkipásztor elmondása szerint több hajlék nélküli ember áll sorba. Jellemzően a környező panellakásokból érkező kisnyugdíjasok igénylik ezeket az ételeket, de akadnak családok is – tette hozzá. Egy idős nő elmondta, már annak tudata nagyon sokat jelent neki, hogy a héten legalább egy alkalommal, szombatonként biztosan főtt étellel lakhat jól.

A jobbadni.hu oldalon vagy a szervezet Leány utcai irodában jelentkezhet, aki segítené a szervezet munkáját.

Támogathatjuk a szeretetszolgálat Felebarát-programját is, melyen keresztül élelmiszert és tűzifát osztanak.

Példamutatás gyanánt két hét múlva a debreceni Dóczy-gimnázium diákjai önkénteskednek majd a fent említett három helyszínen, és adják át az előre porciózott szombati ebédet a rászorulóknak.

SZD