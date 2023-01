Pocsajban szokatlanul gazdag volt az önkormányzat Jézuskája 2022 végén. Ez azonban nem újdonság az országhatár menti falu lakóinak, hiszen már ez volt a harmadik karácsony, amikor Pocsaj minden háztartása egy nagy élelmiszercsomagot kapott az önkormányzattól.

– A csomag tartalma tartós élelmiszer a száraztésztától kezdve a cukron át az étolajig. Ez egy hatalmas segítség az itteni lakosoknak. Annál is inkább fontos az élelmiszer, mert a faluban sok hátrányos helyzetű család el, alacsony bérrel, az egy főre eső jövedelem rendkívül alacsony, és ebből fakadóan nekik ez jelentős segítség. A községházán úgy gondoltuk, úgy igazságos, ha egységesen mindenki kap csomagot, amelynek a tartalma 20-25 ezer forint körüli volt – fogalmazott Szőllősi Roland polgármester.

Vidékre nehezen jönnek a cégek

– Minket sem került el az energiaválság. Itt számos olyan intézkedést hoztunk, ami némi spórolási vagy megtakarítási lehetőséget jelent számunkra. Nem volt tavasszal még ennyire tudatos, de akkor a polgármesteri hivatalt felszereltük hűtő-fűtő klímával. Ez azért is fontos, mert az elektromos fűtés lehetőségével több lábon állunk, ami a kevésbé hideg időszakban jelenthet költségmegtakarítást. Az intézményeinkben a nem vagy alig használt termeket csak temperáló fűtéssel melegítjük. Korábban már úgy próbáltunk pályázni, hogy azokban legyen támogatás a napelemek felszerelésére. Például a most létesülő piac esetében is, ahol a kiszolgáló épület helyiségeit ilyen módon fűtjük. Jó gondolat a termálfűtés, az azonban egy nagy összegű beruházás. Ekkora mozgásterünk még nem igazán volt – beszélt ezeknek a hónapoknak az egyik legnagyobb kihívásáról Szőllősi Roland, majd a foglalkoztatásra tért rá.

Elmondta, a legnagyobb munkaadó sajnálatos módon az önkormányzat. Itt több mint 200 ember keresi a kenyerét, és ennek túlnyomó többsége a közmunkaprogramban tevékenykedik.

A többiek a polgármesteri hivatalban, az óvodában, a konyhán dolgozik. Munkát leginkább Debrecenben találhatnak a pocsajiak. Ehhez egyébként most már egészen jó a tömegközlekedési lehetőség; reggel 30-40 percenként mennek a vonatok. A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzatnak arra is kell törekednie, hogy helyben munkahelyek létesüljenek. Nemrég adták át az 5-6 embernek munkát kínáló, 80 millió forintos beruházással létesült tormafeldolgozó üzemet. Itt a tisztítástól a feldolgozáson át a kész termék csomagolásáig mindent elvégeznek. Egy esztári vállalkozó beruházásában az idén várható a betonelemgyártó-üzem átadása, ahol 15-20 munkahely lesz. Mindkét üzem egy cégcsoport által, a Pocsaj határában megvásárolt 3,5 hektáros területen működik majd.

Debrecen gazdasági erősödése azonban egyelőre nem érződik Pocsajon.

Szőllősi Roland úgy látja, vidékre elég nehezen jönnek ki a cégek. Talán azok a kisebb üzemek jöhetnek szóba, akik a megyeszékhely vagy az a körüli magasabb árak miatt keresnek területet tevékenységük számára. Ez lehet versenyképessége a pocsajiaknak, ilyen előzmények után érkezhet némi beruházás a településre.

Apropó országhatár!

Egy jó évtizeddel ezelőtt elkészült az aszfaltozott út az államhatárig, a román oldalon lévő Biharfélegyházától szintúgy. Jelenleg hetente csak egyszer lehet átkelni itt. – Bíztunk abban, hogy Románia a schengeni övezeten belülre kerül. Szomorúan hallottuk azt a tényt, hogy az Európai Unió nem tolta ki a határt. Mindenféleképpen pozitívan hatott volna a kereskedelemre és a családokra a rokonlátogatások szempontjából. Visszakapcsolódtunk volna a bihari vérkeringésbe, mint hajdan, a Trianon előtt – vélekedett a témáról Szőllősi Roland.

