Az ünnepi időszaknak már vége, az adventi vásárnak nyoma sincs már, lassan az utolsó díszek is lekerülnek, ezzel együtt pedig a Kossuth téri jégpályát is elbontják. Vasárnapig rengetegen megfordultak a Nagytemplom előtti pályán, szerdán azonban már alig lehet ráismerni a helyszínre, ráadásul a vidám, hangos nevetést és a zenét is a munkagépek zaja váltotta fel.