Erdei fülesbaglyok gyülekeznek Nagyhegyesen – tudatta szerkesztőségünkkel az egyik helybéli olvasónk. A védett, erdei fülesbagoly (Asio otus, eszmei értéke 50 ezer forint) hazánk leggyakoribb bagolyfaja. Az erdei fülesbaglyok telente, az idő hidegebbre fordultával gyakran húzódnak be a településekre csapatokba verődve, ilyenkor Európa távolabbi, északi területeiről is érkeznek madarak az Alföldre.

Bár a tél még most sem mutatta meg igazi arcát, de a baglyok már novemberben megjelentek Nagyhegyesen, és számuk egyre csak növekszik. A településen a művelődési házat körülvevő park a fő telelőhelyük, ahol napközben főleg az örökzöld fenyőkön, tujákon és nyírfákon pihennek. November végén még csak 7, az új év kezdetén pedig már 46 erdei fülesbagoly nappalozott ezen a területen. A park fáinak védelme különösen fontos feladat az évek óta itt telelő bagolyállomány miatt. A baglyok amellett, hogy szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak, jelentős szerepet töltenek be a rágcsálóállomány gyérítésében is. A telelő baglyok mindegyike átlagosan napi 2-3 mezőgazdasági kárt is okozó kisrágcsálót fogyaszt el kordában tartva állományukat. A baglyok védelme mindannyiunk érdeke – hangsúlyozta olvasónk levelében.