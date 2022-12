Az elmúlt 100 évben a debreceni sugárterápia számos szerkezeti, szervezeti változáson fejlődésen ment át. A múlt legjelentősebb eseményeit idézték fel, illetve a jelen és a jövő kihívásait vitatták meg a résztvevők a jubileum alkalmából rendezett pénteki ünnepségen az Onkoradiológiai Klinikán – írja az unideb.hu.

Elischer Gyula vezetésével 1922-ben kezdte meg működését a Központi Röntgen Intézet, ahol a kornak megfelelő magas szintű diagnosztika mellett terápiás beavatkozásokat is a végeztek. Az intézetet azonban 1931-ben megszüntették, a röntgen és besugárzó berendezéseket a klinikák között felosztották, a sugárterápia két klinikához került, így sebészeti és belgyógyászati részre tagolódott 1930-tól. A Radiológiai Klinikát 1962-ben szervezték újjá, az intézmény igazgatója kezdetben Jóna Gábor volt, majd Vargha Gyula, Péter Mózes, Miltényi László, Horváth Ákos, Szluha Kornélia, Horváth Zsolt és Árkosy Péter vezette a klinikát.

2019. július elsején jött létre a Debreceni Egyetem Klinikai Központ önálló Onkoradiológiai Klinikája és az Onkoradiológiai Tanszék Kovács Árpád vezetésével. A klinika biztosítja a régió betegeinek komplex onkológiai kezelése keretében a modern sugárterápiás hátteret ambuláns, kúraszerű és osztályos formában a legmagasabb progresszivitási szinten.

– Tevékenységünk a klasszikus 3D külső sugárkezeléseket, a képvezérelt közel terápiákat, valamint a sztereotaxiás sugársebészetet és a modern volumetrikus ívkezeléseket foglalja magában. A sugárkezelést előkészítő, valamint a kezelést követő kontroll vizsgálatokat 5 járóbeteg ambulancia biztosítja, és amit nagyon fontos kiemelni, hogy pszichológus és gyógytornász szakemberek gondoskodnak a betegek lelki egészségének és fizikai erőnlétének megőrzéséről – ismertette Kovács Árpád, a DE Klinikai Központ Onkoradiológiai Klinika igazgatója.

A klinikán jelentős kutatások zajlanak, és nagy számban foglalkoznak klinikai vizsgálatokkal is. 2021-ben átadták a klinika új épületét. Az elmúlt években beszerezték a kor elvárásainak megfelelő, legmodernebb berendezéseket, rendszereket. 2022-ben megkezdődött a két régi gyorsító cseréje.

Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke köszöntőjében felidézte, hogy 2021-ben kezdődött a Klinikai Központ integrációja, melynek célja a betegellátás minőségének és biztonságának folyamatos fejlesztése. A professzor kiemelte: az integrációs folyamatban a kezdetektől központi szerepe volt az onkoradiológiának. – Már 2021-ben kiemeltként kezeltük az onkoradiológiát, az új épületet is ebben az időszakban adtuk át, ugyanekkor született döntés az onkológiai ellátás centralizálásáról és a betegutak szabályozásáról. A magas szakmai színvonal, ami addig is jellemezte az onkológiai ellátást, csak továbbfejlődhetett azáltal, hogy jelentős műszer- és eszközfejlesztésbe kezdett a Debreceni Egyetem és a Klinikai Központ. A beruházásnak köszönhetően a klinika nem csak Magyarország kiemelkedő onkoradiológiai centrumává válhat, hanem a környező országok között is vezető szerepet tölthet be – hangsúlyozta Szabó Zoltán, a DE Klinikai Központ elnöke.

Az Onkoradiológiai Klinika és Tanszék részt vesz az egyetemi oktatásban, graduális és posztgraduális szinten egyaránt, a szakorvosok és szakdolgozók továbbképzésében, illetve szakmai gyakorlatok szervezésében. – Ez a hivatás magas színvonalú szakmai tudást, műszaki ismereteket, rátermettséget és elhivatottságot kíván. Az Onkoradiológiai Tanszéktől azt várjuk, hogy hazai és nemzetközi szinten is vegyenek részt a szakma legmagasabb szintű művelésében. Ehhez a Debreceni Egyetemen minden lehetőség, feltétel biztosított – jelentette ki Papp Zoltán, a DE ÁOK tudományos dékánhelyettese.