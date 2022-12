Az idén immár harmadik alkalommal kapott ajándékokat adományozóktól a pocsaji Mesevár Óvoda, amely tagja a hátrányos helyzetű térségekben működő gyermekintézményeket támogató „Örökbe fogadok egy ovit” elnevezésű mozgalomnak. A segítség magánszemélyektől, munkahelyi kollektíváktól és baráti társaságoktól érkezik, és ahogy az lenni szokott, az év végi ünnepekhez közeledve többen jótékonykodnak. Mándoki Attiláné óvónő az elmúlt egy évben az óvodájának juttatott adományokról beszélt a Cívishírnek.

– Az elmúlt egy évben a legfőbb adományozónk Hetényi Szabolcs volt, aki az ovis ballagásunkra is meghívást kapott, vásárolt nekünk öt futóbiciklit, kerekeket a már meglévő 15 ugyanilyen kerékpárhoz. Papír-írószer csomagot adományozott, továbbá gyümölcsöt és édességet juttatott el a gyerekeknek. Még a dolgozók is kaptak tőle egy kis bevásárlásra valót az ünnepek előtt. Ebben az évben elvitte a gyerekeket a debreceni állatkertbe, ahová útravalót is „csomagolt” nekik. Egy másik adományozó, Pesti Judit a kollégáitól is gyűjtött adományt, ami még karácsony előtt ideér. A minap jelentkezett Vadász Norbert úszásoktató, akinek barátai Csepelről ajándékokkal teli autóval indultak a keleti országrészbe, így Pocsajra is eljutottak. Rengeteg játékot, könyvet, plüssállatokat és társasjátékot rejtettek a teli dobozok. Dorkóné Cselkó Bernadett szintén egyik támogatója óvodánknak. Ő postán juttatta el tisztítószereket és higiéniai termékeket tartalmazó csomagját.

Mándoki Attiláné az óvodájukról elmondta, hogy intézményük teljes létszámmal működik, a három csoportba jelenleg 70 gyerek jár, többségük hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Az elmúlt években az adományozók mosógépet, szárítógépet és tintasugaras nyomtatót is vásároltak.

CH