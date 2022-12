Ferenczi Donátot Méhes Gyuláné váltja december 23-án a berekböszörményi önkormányzat képviselő-testületében. Mint azt a Cívishír megtudta, a 2019 őszén települési képviselővé választott Ferenczi Donát már több mint egy éve nem vesz részt a testület munkájában, nem jár az ülésekre, elköltözött az országhatár menti faluból. Bár ez utóbbi nem kizáró ok, hogy ne tölthesse be választott tisztségét.

Urayné Szilágyi Márta, Berekböszörmény jegyzője megerősítette az értesüléseket, hozzáfűzve, hogy amíg az 1990-es években és a 2000-es esztendők elején csak nagyon kevesen váltak meg mandátumuktól, addig az utóbbi időben ez már nem számít szokatlan eseménynek. A mandátumvesztésnek több oka lehet. Például elhalálozás, de az is, ha a választott tisztségre jelöléskor az aspiránsnak kevés információja volt a tisztség betöltéséhez kellő képességekről, a munka elvégzésével járó időről, de az is előfordul, hogy életkörülménye változott meg úgy, hogy már nem tudja ellátni képviselői megbízatását. Ezért időközben vagy lemond mandátumáról, vagy nem jár el az ülésekre, így a Magyarország önkormányzatairól szóló törvény értelmében az utolsó ülésen való részvételétől számítva egy évnyi hiányzás után megszűnik a megbízatása.

– Ferenczi Donát is egy évnél hosszabb ideje már, hogy nem vesz részt a képviselő-testület munkájában. A mandátuma megszüntetéséről a berekböszörményi képviselő-testület, továbbá a háromtagú Helyi Választási Bizottság egyhangúlag döntött. Mivel a faluban listás képviselő-választás van, ezért nem kell kiírni időközi választást, a 2019-es voksolás eredményeként a listán következő személy, Méhes Gyuláné töltheti be a megüresedett képviselő-testületi helyet. Erről is döntött a HVB. Méhes Gyuláné vállalta a tagságot, így december 23-án leteheti az esküt – tájékoztatott Berekböszörmény jegyzője, akinek december 20-án közbenjárását kértük abban, hogy megkérdezhessük Ferenczi Donátot a testületi ülésektől való távolmaradásának okáról. Mindeddig azonban nem kaptuk meg a volt képviselőnek sem a telefonszámát, sem az elektronikus levélcímét. Amint tudtunk beszélni a volt képviselővel, cikkünket kiegészítjük.

Elküldte levelét a polgármester

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz is megérkezett a képviselő mandátumáról határozó képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve. Mint megkeresésünkre írták, a Berekböszörmény Községi Önkormányzat képviselő-testülete a december 5-én megtartott ülésén hozott határozatával megállapította az egyik képviselője megbízatásának megszűnését. Erről Berekböszörmény polgármestere, Szűcs Viktor levélben tájékoztatta a Kormányhivatalt, ahol afelől is tudakozódtunk, hogy milyen esetekben szűnhet meg képviselői mandátum.

