Együtt a gyógyulás útján címmel hirdetett idén először játékgyűjtést a Csokigyűjtő akciója keretében a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete. A BAGE ezzel a kezdeményezéssel a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány gondozottjait kívánja támogatni.

Az ajándékok egy részét pénteken délután átvehették az osztályon jelenleg is kezelés alatt álló gyermekeknek Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekhematológiai-onkológiai Részleg Szakrendelőjének előterében.

A rendezvényen Papp László polgármester elmondta, a karácsony akkor a legjobb, hogyha családi körben, otthon ünnepelhetjük meg. – Azért vagyunk itt, ha adott esetben ezen a karácsonyon esetleg nem is így történik, de mégis egy pici örömet, mosolyt tudjunk varázsolni a gyerekek arcára. A város is csatlakozott a játékgyűjtő akcióhoz annak érdekében, hogy azokban a napokban, amikor a gyerekeknek itt kell lenniük, akkor is legyen egy kis játékra lehetőségük – fogalmazott.

Prof. Dr. Kiss Csongor, egyetemi tanár, a DE Gyermekgyógyászati Intézet Gyermekhematológiai-Onkológiai Részleg vezetője, a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány kuratórium elnöke kiemelte, a jelenlegi rendezvény egy nagyon jó példája a számos civil szervezet jótékony, célszerű és hatékony összefogásának. – Azt gondolom, a játék elengedhetetlen eszköz ahhoz, hogy karácsonykor mosolyt csaljunk ezeknek a gyerekeknek az arcára – jegyezte meg. Hozzátette: a Debreceni Egyetemen az ország második legforgalmasabb gyermekhematológiai-onkológiai centrum működik, ahol évente csaknem 100 gyereknek adják vissza az egészségét, közöttük 50-60 újonnan felismert leukémiás és daganatos betegnek.