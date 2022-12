– A Tócóskert megépülése óta a legösszetettebb beruházást hajtottuk végre idén. Már a program tervezésének kezdetén próbáltuk figyelembe venni a lakosság kéréseit, ez a törekvésünk a kivitelezés idején is folytatódott – fogalmazott Varga András.

Az reményét fejezte ki, hogy a Tócóskertben végzett munka példaértékű gyakorlatként szolgálhat a jövőben abból a szempontból, hogy a lakosság, a politikai és a szakmai résztvevők közötti folyamatos párbeszéd hogyan teheti jobbá egy kivitelezés menetét.

– A Holló László sétány mellett lévő rendezvénytér ugyan korábban is létezett, azonban nem volt ilyen szépen, fedett területként kialakítva. Szeretnénk egy karácsonyi rendezvénnyel még idén felavatni. A projekt keretében számos igényes és hasznos beruházás történt. Több játszóteret megújítottunk, illetve az István út belső terén egy újat hoztunk létre KRESZ-pályával, mely a gyerekek fejlődését és szórakozását is elő tudja segíteni. Emellett az idősekre is gondoltunk: filagóriát és sétányokat alakítottunk ki a Margit téren – vázolta fel Csaholczi Attila önkormányzati képviselő.

HL