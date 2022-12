– Nem csak látványetetéseket tartunk, de a vendégeink segíthetnek is ezekben a folyamatokban, ezzel is még nagyobb örömet szerezve az itteni állatoknak, és még több élményt adva a látogatóinknak. A pluszinformációk mellett testközeli élményhez juthatnak nálunk – emelte ki az igazgató. Ugyanakkor jelezte: ilyenkor is igyekeznek hírt adni magukról, jelezni azt, hogy vannak még örökbefogadásra váró állatok.

Ünnepi kompozíció a vízilovaknak

Kedden délelőtt a Hajdú Online stábja is meglátogatta a debreceni állatkertet. Első utunk pedig a dél-amerikai tapírokhoz vezetett, ahol az érdekes ormányú állatkák épp tízóraizni készültek. A jeles alkalomból a gondozóik az állatok udvarának közepére egy fenyőfát helyeztek, amelyen üveggömbök és szaloncukor helyett gyümölcsök, zöldségek lógtak. A tapírok nem is vártak sokat, szinte azonnal elkezdték csemegézni a karácsonyfájukat.

A következő állomás az ormányos medvék portája volt, ahol egy-egy ajándékdoboz került a négy lakó elé. A lelkes csomagbontogatást pedig sok-sok szempár követte, ugyanis a látványos eseményt gyermekek, felnőttek és idősek is figyelemmel kísérték.

Forrás: Kiss Annamarie

– Ez az alkalom annyiban különbözik a többi naptól, hogy az állatkáink is kapnak ajándékot. Átlagos napokon tálacskákban kapják az élelmet, de most egy-egy ajándékdobozzal készültünk számukra. Hogy ne vesszenek össze, négy különböző helyre rakjuk le az ajándékaikat – avatta be az egyik gondozó az érdeklődő vendégeket. Az ormányos medvék a ragadozók rendjébe tartoznak, azonban mindenevők.

Az ormányos medvék után nagy érdeklődés övezte még a kapucnis majmok, a fehérkezű gibbonok és a szurikáták lakomáját is. A nílusi vízilovakat pedig szénából összeállított karácsonyfa várta reggeli gyanánt. A látványetetések mellett a gondozók osztottak meg az érdeklődőkkel érdekességeket az egyes fajokról, valamint az állatkert lakóinak mindennapjairól is.

BS