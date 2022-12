Míg az előző években a járvány miatt fogtak össze, idén az orosz-ukrán háború kirobbanásakor kezdtek azonnal munkához látni a határ menti gyülekezetek. Minek köszönhető az ott bizonyított szervezettség?

Az előző évek sem voltak könnyűek, nagy mélypontokat éltünk meg, de míg a betegségből fel lehet gyógyulni, a háború, amiről szintén nem tehet a lakosság, gyakran civil áldozatokat is szed. A mi egyházkerületünk gyülekezetei annak a 140 kilométeres határszakasznak a mentén élnek, ami Kárpátaljával határos. Miután február 24-én kitört a háború, 25-én, még a hatóságok érkezése előtt munkához láttak az oda tartozó lelkipásztorok és a gyülekezeti tagok. A lelkipásztorok és a polgármesterek együtt tették a dolgukat, míg a gyülekezeti tagok gondoskodtak az élelemről és a meleg ruházatról, ellátták az érkező édesanyákat és a gyermekeiket.

Ezek jól összeszokott közösségek, és azért is tudtak hatékonyan összefogni, mert egyéb feladatokat is így oldanak meg.

A presbiterek a temetői favágástól a parókiakertek megműveléséig és a bibliaórákig egyébként is szervezett csoportokként tevékenykednek a templomban és a templomokon kívül is. A háború kirobbanása óta még nyilvánvalóbb, hogy a gyülekezetek hadra foghatók, ha segítségnyújtásról van szó, és az is kiderül, kik azok a vezéregyéniségek, akik irányítani is tudnak. Én is Szabolcs megyében születtem, és meggyőződésem, hogy összetartó és jóindulatú emberek élnek ebben a régióban. A nagy árvizek miatt a Felső-Tisza vidékén élők már edzettek lettek abból a szempontból, hogy miként kell felkarolniuk egymást. Jelenleg a karácsony előtti gyűjtést szervezzük, ennek egyébként nemcsak ebben az esztendőben, hanem minden évben része az is, hogy a kárpátaljai testvéreinket támogatjuk. A háború páratlan mértékű és eredményű megmozdulásra ösztönözte a híveinket, akikben erős szolidaritás is kialakult, mivel ezeken a határátkelőkön nemcsak a magyar családok jöttek át, hanem ukránok is, és Kijevben tanuló külföldi diákok is menekülni kényszerültek. Először azt gondoltuk, ez egy villámháború lesz, ami néhány nap alatt lecseng, de nem így történt.

Ahol bombatámadások vannak és életveszély, majdnem mindegy, hogy ki és honnan menekül, az embernek erkölcsi kötelessége segíteni.

Az októberi római zarándoklaton püspöktársaival nemcsak Ferenc pápával találkozott, hanem fontos egyházdiplomáciai megbeszéléseken is részt vett. Hogy tekintenek a Vatikánban a szomszédos háborúra annak fényében, hogy két ortodox ország között alakult ki konfliktus?

Látogatást tettünk Kurt Koch bíborosnál, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnökénél, és találkoztunk Habsburg-Lotharingiai Eduárddal, Magyarország szentszéki nagykövetével is, akikkel beszélgetve szóba került a háború is. Ahogy mi, ők is a békesség óhaját fejezték ki, és ők is úgy gondolják: nincs igazságos háború. Meg lehet ideologizálni, de bibliai alapon, az istenhittel élő ember számára nem a háború a megoldás. Egyetértettünk, és megerősítést kaptunk abban, hogy a két ortodox hiten lévő nagy testvérnépnek meg kellene érteniük egymást. Ebben erősödtünk meg. Ferenc pápa álláspontját ismerjük: a Vatikán akár közvetíteni is hajlandó lenne a béke érdekében.