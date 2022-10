Fekete Károly református püspök, Palánki Ferenc római katolikus püspök és Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita 2017-ben, a reformáció kezdetének 500. évfordulóján, közösen látogattak el Genfbe, ahol találkoztak Olaf Fykse Tveittel, az Egyházak Világtanácsa akkori főtitkárával is. A három püspök mostani, szeptember 27-30. közé eső római zarándoklata ennek a közös ökumenikus utazásnak a folytatása, amely a covidjárvány miatt eddig váratott magára – derül ki a TTRE Sajtószolgálat közleményéből.

A római látogatás során a debreceni püspökök szeptember 28-án részt vettek Ferenc pápa általános audienciáján is, majd a tanítás elhangzása után személyesen is találkoztak vele.

Ajándékként egy, a II. János Pál pápa 1991-es debreceni látogatásáról készült, egyedi díszkötésű albumot nyújtottak át Ferenc pápának, amely Hapák Józsefnek az eseményfotóit és az akkor elhangzott beszédeket tartalmazza angol és magyar nyelven.

A pápa örömmel fogadta az ajándékot, magyarul is köszöntve a püspököket, és a rövid beszélgetés során megerősítette szándékát, hogy

hamarosan ismét Magyarországra kíván látogatni.

A rövid római látogatás során a delegáció Pápai Magyar Egyházi Intézet vendégszeretetét élvezte. Találkoztak Kurt Koch bíborossal, a Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács elnökével, aki előrevetítette a Niceai Zsinat (325) és az Augsburgi Hitvallás (1530) közelgő évfordulóit, amelyek jelentős ökumenikus eseményként állnak majd előttünk. A debreceni püspökök látogatást tettek a Collegium Germanicum et Hungaricumban, a Szent Atanáz Kollégiumban és az Orientale Intézetben, ahol az intézményvezetőkkel történt találkozás mellett elbeszélgettek az adott intézetben tanuló magyar kispapokkal is. A tartalmas és intenzív program részeként a püspökök Habsburg-Lotharingiai Eduárddal, Magyarország szentszéki nagykövetével is találkoztak. A Vatikáni Rádióban Vértesaljai Lászlóval, a magyar szerkesztőség vezetőjének mikrofonja előtt értékelték ki római útjukat. A találkozók közben megtekintették a Vatikán és Róma legfontosabb egyházi helyszíneit.