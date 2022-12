Ezekben a napokban már Debrecenben és környékén is több helyen találkozhatunk fenyőfaárusokkal, többek közt a Böszörményi úton, a Dózsa György utcán, a Kishegyesi úton, a Sámsoni úton és a Szabó Lőrinc utcán is több helyen árusítanak fenyőt. Mindemellett Debrecen és Józsa között a vásárlóknak arra is van lehetőségük, hogy kiválasszák a számukra legcsinosabb fenyőt, majd 23-án vagy – kinek hogy tetszik – akár 24-én is kivághatják a megvásárolt örökzöldet.

10-15 százalékos áremelkedés

A megkérdezett árusok közül nem is egytől azt a választ kaptuk, még nem tudják, mennyiért fogják kínálni gondosan nevelt fenyőiket. Akadtak olyan kereskedők is, akik pénteken arról tájékoztatták hírportálunkat: még nem tudják, emelnek-e a tavalyi árakon. – Természetesen a termelők minden évben drágábban adják tovább a fenyőket, és ilyenkor a kereskedőknek el kell dönteniük, hogy hasonlóan cselekszenek, vagy a tavalyi árak mellett maradnak – fogalmazott az egyik debreceni árus. Kiemelte, a jelenlegi élelmiszerárak miatt kénytelenek elgondolkodni azon, mi is lenne a helyes döntés: maradjanak-e a 2021-es árak, avagy sem – ez a kérdés felvetődött a megkérdezettek legtöbbjénél.

Czentye Balázs Debrecen és Józsa között árul fenyőfát, három éve kereshetik őt karácsonyfaügyben a vásárlók, ám az érdeklődők nemcsak egy örökzölddel, hanem élményekkel is gazdagodhatnak.

Czentye Balázs

Forrás: Czinege Melinda

– Az elmúlt esztendőben láttuk, hogy igenis van igény arra, amit mi kínálunk: a vevők kiválaszthatják nálunk a számukra legtetszetősebb fát, majd van arra lehetőségük, hogy szentnap eljöjjenek érte, és akkor „vágják” ki őket – jegyezte meg érdeklődésünkre a helyszínen, ahol, amikor körülnéztük, valóban úgy éreztük magunkat, mint egy fenyőerdőben. Mint kiderült, a családosok is szeretik kihasználni a „rengeteg” adta lehetőséget, ugyanis a gyerekek imádnak szaladgálni az örökzöldek közt. Sőt, vannak, akik este vagy éjszaka szeretik bejárni a helyszínt, fejlámpával a fejükön választják ki az idei fenyőfát.

Forrás: Czinege Melinda

– Nem emeltünk a tavalyi árakon, és nálunk nincs méterenkénti ár, mivel van egy farúd, ami 25 centiméterenként van skálázva, úgy növekedik az ár. A vevő kiválasztja a fenyőt, odamegyünk, és megmérjük. Ha szeretné megvásárolni, akkor rakunk rá egy bilétát, felvisszük a rendszerbe, és akkor vesszük ki a földből, amikor szeretné hazavinni – fogalmazott Balázs. Hozzátette: egyedül a házhoz szállítás díja emelkedett náluk. Mindemellett azt is megtudtuk, csaknem 5 ezer fát telepítettek, amiből hozzávetőleg 3 ezer maradt meg.

Lehetséges, hogy a munkánkból adódik, de nem tudtunk úgy eljönni a helyszínről, hogy ne kértük volna meg a tulajdonost, hogy mérjen meg nekünk 1-2 fenyőt. Egy 151-175 centiméteres ezüstfenyő valamennyivel több mint 17 ezer forintba kerül, míg az ugyanekkora Nordmann 21 ezerért a miénk lehet.

Forrás: Czinege Melinda

Szabó Zsoltné a Kishegyesi úton árul. Megosztotta velünk, most is bőséges a választék lucból, ezüstből és Nordmannból is. A drágulás körülbelül 10-15 százalékos, és leginkább a szállítási költségek, illetve a munkabérek miatt van. – Az elmúlt években a Nordmann-fenyő volt a legkelendőbb, ez bizonyára idén is így lesz, ugyanis a legtartósabb örökzöld, mindemellett árban is megfizethető – tájékoztatott. Szavai szerint teljesen mindegy, hogy a vevők december elején vagy egy nappal karácsony előtt veszik meg a fenyőt, hiszen mind ugyanabból a vágásból van. Észszerűbb idejében megvenni őket, ugyanis akkor még tudnak válogatni a vásárlók.

Összességében elmondható, lesznek árusok, akiknél minimális emelkedés megfigyelhető, de többnyire hasonló fenyőárakkal találkozhat a vevők, mint tavaly:

Debrecenben a lucfenyőt átlagosan 4-5 ezer forintos méterárral kell számolni, az ezüstfenyő 5-6 ezer, a Nordmann pedig méterenként 5-8 ezer forintba kerül.

