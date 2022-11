Megkezdődött a „karácsonyfák” kitermelése a hazai fenyőültetvényeken – tájékoztatott közleményben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. A tévhitekkel ellentétben, a piacra kerülő áruk nem erdők kiirtásából erednek, hanem a karácsonyfának nevelt fenyők faiskoláiból származnak. Magyarországon 3000-3500 hektáron folyik kifejezetten karácsonyfa értékesítési célú fenyőtermesztés, ez – ideértve a forgalmazást is – 600-700 családi gazdaságnak ad munkát. Őket is segíthetjük a hazai fenyő vásárlásával.

Hazánkban évente csaknem 2 millió darab fa talál gazdára, nem lesz hiány az idei szezonban sem. A választékban továbbra is meghatározók a luc-, az ezüst-, és a Nordmann-fenyők. Magyarországon főleg Vas, Zala, Somogy megyében, de az Északi-középhegységben – a Mátra és a Bükk környékén –, valamint Nógrád megyében is sokan foglalkoznak fenyőtermesztéssel. A fák kitermelése jellemzően november második felében kezdődik meg, idén is elindult már, először a földlabdás fenyőfákkal, amelyet az export követ.

A környező országokba, a román és szlovák piacra vegyesen kerülnek a fajták. Importként pedig főleg Nordmann-fenyő érkezik, nagyrészt Dániából, a behozatal mennyisége jellemzően 500 ezer darab, de a hazai nordmann-termelés is jelentős.

Az olcsóbb, kisebb fákat kereshetik

Boross Dávid, a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke a Haon érdeklődésére elmondta: Hazánkban sokáig a lucfenyő volt a legfelkapottabb, majd az ezüstfenyőt keresték a vásárlók. – A tavalyi esztendőben a Nordmann-fenyő volt a sláger, többek közt azért, mert a lucfenyőhöz képest mindössze 1-2 ezer forinttal került többe méterenkénti átlagára, mindemellett számos előny szól mellette: könnyen díszíthető, nem szúr, nem gyantás és hetekig szinte egyáltalán nem hullik a levele – jegyezte meg. Hangsúlyozta, arra számít, hogy idén ez a trend egy kicsit megáll, részben anyagi megfontolásból egyre többen vásárolnak olcsóbb lucfenyőt.

Az a szerencsés megfigyelésünk, hogy pont az olcsóbb, kisebb méretű fáknak az ára nem változik. Feltehetően a legtöbb kertészetben az 1-1,5 méteres lucfenyőknek ugyanannyi lesz az ára, mint 2021-ben

– fogalmazott. Hozzátéve, idén az import fenyők körülbelül 30 százalékkal meg fognak drágulni, bár nem annyira méterenként, mint inkább darabárban mérik már a fenyőt az árusok.

Boross Dávid úgy véli, hogy 7-10 ezer forint körül fog alakulni az átlagár, de ismét nyomatékosította: függ a mérettől, a beszerzéstől, valamint a munkaköltségektől is. A szállítmányozás, a munkabér, valamint az euró árfolyama is hatással van a faárakra, különösen persze az importot érinti ez – hangsúlyozta az ügyvezető.

Konkrétabb árakkal is tudott szolgálni: a lucfenyőnél átlagosan 4-6 ezer forintos méterárral kell számolni, az ezüstfenyő esetében 6-8 ezer, a normann pedig a szokott módon a legdrágább lesz, ott méterenként akár 5-10 ezer forintot is fizethetünk az eladónak.

– Minél olcsóbb, kisebb egy fa, annál kevésbé változik az ára, ami prémium és nagyobb minőségű, az sokkal inkább kerülhet többe az évek – mondta. Megjegyezte, ez olyan mértékben szerencsés, hogy akik eddig kisebb fát vásároltak, mert nem kívántak magas összegeket kiadni értük, azoknak idén sem kell mélyen a zsebükbe nyúlniuk – fogalmazott.

Horváth Krisztián, egy debreceni kertészet vezetője érdeklődésünkre elmondta: tavaly hozzávetőleg 1000 darab vágott és 500 töves cserepes fenyőt értékesítettek – ebből 80 százalék Nordmann-fenyőt, 10 százalék lucfenyőt és ugyanennyi ezüstfenyőt adtak el. – Idén a termelők emeltek a lucfenyőn, de mi nem tervezünk. A dániai Nordmann-fenyő 10-15 százalékkal lesz drágább, de fogunk olyan méretet tartani, amit a tavalyi áron fogunk adni. A cserepes fenyők esetében 15-20 százalékkal emelkedtek a termelői árak, ennek a felét fogjuk áthárítani a vásárlóinkra – jegyezte meg. Hozzáfűzte, a tavalyi év eladási arányaival számolnak, általában a 175-250 centiméter közötti méreteket keresik. – Nem gondolom, hogy ez csökkenne. Azt sem tudom elképzelni, hogy az eddig Nordmann-fenyőt vásárlók visszatérnének lucfenyőre – tájékoztatott.

NE