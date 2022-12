A hagyományokhoz híven most is közösen szervezte az Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központja (DEMEK) és a Lelkierő Egyesület az intézményi ünnepséget, amelyen óvodapedagógus hallgatók és dolgozók közös énekléssel, zenés műsorral szórakoztatták a gyermekeket, várva, hogy megérkezzen a Mikulás – számolt be az egyetem hírportálja.

Természetesen megérkezett és jubilált is, hiszen ez már a tizedik alkalom volt, hogy a Debreceni Egyetem családbarát intézményként az ünnepek alatt is gondolt az itt dolgozók gyermekeire.

A gyermekek nagy örömére a nagyszakállú hosszú útja során időt szakított arra, hogy a Főépületben tartott ünnepségre is ellátogasson.

A legkisebbek – csaknem ötszázan – édességekkel teli ajándékcsomagot vehettek át a Mikulástól.