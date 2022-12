Aki hisz a balszerencsét hozó falatok erejében, biztosan nem fog most hétvégén szárnyast készíteni, hiszen az vagy elrepül a szerencsével, vagy kikaparja azt. A hal is tiltólistás a babonás magyaroknál, azzal ugyanis elúszik a szerencse, pedig másutt úgy tartják „annyi pénz lesz, amennyi a pikkelye a halnak”. Vannak jó szerencsét hozó ételek is, ilyenek például a hüvelyesek, a bab és a lencse klasszikus étek, vagy éppen a malachús, ami úgy tudni, kitúrja nekünk a földből a jó szerencsét.