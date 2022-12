A Debreceni Szakképzési Centrum ezúttal is csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett adventi tartósélelmiszer-gyűjtéshez. A Centrum intézményeinek dolgozói és tanulói által összegyűjtött adományokat ünnepélyes keretek között adták át kedden délelőtt a Debreceni Szakképzési Centrumban.

Rózsahegyiné Juhász Éva, a Debreceni Karitatív Testület elnöke kiemelte, hogy az adventi időszakban sokkal több embernek eszébe jut, hogy adakozzon, ami példaértékű, viszont nem szabad elfelejteni, a hátrányos helyzetben élőknek az év minden egyes napján szükségük van a támogatásra, segítségre.

– Idén különösen fontos, hogy gondoljunk a nélkülözőkre, ugyanis ma már mindenki a saját pénztárcáján érzi, hogy nehéz év áll mögöttünk, és bizonyára a jövő esztendő sem lesz könnyebb – fogalmazott.

Hozzátette: Mindennél fontosabb az, hogy megtanítsuk a fiatalságot arra, hogy adni jó, adni öröm. Mindemellett köszönetét fejezte ki azon intézményeknek, amelyek dolgozói, igazgatói arra tanítják a gyerekeket, hogy segítsenek a rászorulóknak.

Egyre több az adományozó

Molnár Norbert, a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkipásztora elmondta: nagy öröm számára, hogy az elmúlt években a gyűjtések nagy sikerekről számolnak be. A kevésért is hálásak, azonban, amikor azt látják, hogy hatalmas mennyiségű adomány gyűlt össze, akkor ott lakozik a szívükben az az érzés, hogy nem vagyunk egyedül. – Érezzük és látjuk azt, hogy Isten a kegyelmét abban is megmutatja az életünkben, hogy az emberek szívét irgalmassá teszi mások iránt – érzékeltette. Mint kiemelte, egy-egy hasonló gyűjtés alatt mind az emberi, mind az Isteni irgalmat egyaránt megélhetjük.

Forrás: Kiss Annamarie

– Jelenkorunk kihívásai között még inkább szükség van az irgalmas embereknek a segítségére, jó cselekedeteire. Idén sokkal több segítségkérés érkezett hozzánk, mint az előző években. A karácsony közeledtével még inkább érzékennyé válunk a többi ember iránt, de az még csodásabb lenne, ha ez a szándék nemcsak az adventi időszakban, hanem mindig érzékelhető lenne – húzta alá Molnár Norbert.

Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója megjegyezte: a szeretet mellett a köszönet az, amit ki kell emelni, hiszen akik ezeket a csomagokat elkészítették, átérzik azt, amire az átlagember sokszor nem is gondol, hogy milyen sok gyermek és család éli úgy a mindennapjait, hogy bizony nélkülözniük kell.

– Köszönet jár a jótékonyságukért, az önzetlen cselekedetükért, amellyel a karácsonyt meghittebbé, szeretetteljesebbé tehetik azoknak a családoknak, amelyek ezeket az érzéseket ritkábban élik át, mint mások. Remélem, az adománnyal sok ember arcára boldogságot tudunk csalni, és ha rövid időre is, de elfelejthetik a mindennapi gyötrelmeket, és átélhetik a karácsony igazi varázsát – fogalmazott.

NE