Ebben a városban érzem otthon magam, és ahol az ember otthon érzi magát, azonosul a közösséggel, felismeri annak problémáját. Olyan családi vállalat a Master Good Kft., amelynek nemcsak lehetősége, hanem egyfajta kötelessége is élni az erőforrásaival. Rengeteg a rászoruló, és ez a több mint 20 millió forint értékű adomány is kevés lehet. Kívánom azt, hogy a ma este ezek az adományok egy fokkal színesebben és fényesebben világítsák be a családok szívét – hangsúlyozta Bárány László.