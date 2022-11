Akkor már a kisfiuk bearanyozta a mindennapjaikat, így ő már négylábúak között nőtt fel. A most hároméves kisfiúnak született két húga, akik jelenleg 9 hónaposak, így az ikerlányoknak is megadatik az, ami az idősebb testvérüknek: megtapasztalhatják, mi az igaz szeretet, hogyan kell jól bánni az állatokkal – ez édesanyjuk szerint nagyon fontos. Kiskoruktól látják, hogy az egyes helyzetekben miként reagálnak a kutyák, nekik hogyan kell viselkedniük velük, és minden bizonnyal a személyiségfejlődésükben is sokat segít a közelségük.