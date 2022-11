A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar kiválósági kutatócsoportjai mutatták be tevékenységüket, ismertették legfontosabb eredményeiket a Tudomány Napja a TTK-n című szerdai rendezvényen. A harmadik alkalommal megrendezett program legfontosabb célja, hogy elősegítse a kutatási együttműködések kialakulását – olvasható a hirek.unideb.hu-n.

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar képzései világszínvonalú kutatómunkára épülnek. Az oktatók tudományos kutatásaikkal évről évre jelentős eredményeket érnek el. A karon alapkutatásokat végeznek a természettudományok szinte minden területén, erre építve alkalmazott kutatások indultak, és egyre jelentősebbek a cégekkel közös K+F projektek.

- Büszkék vagyunk arra, hogy az MTA Kiváló Kutatóhely címet a TTK hat intézetéből négy megkapta. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat pályázatán pedig tíz kutatócsoportunk nyert támogatást. A kutatómunka hátterét a minőségi infrastruktúra jelenti, ezen a területen is jelentős előrelépést értünk el, Magyarország „TOP 50" kutatási infrastruktúrájának listájára két laborunk is felkerült. A tudományos eredmények az oktatómunkában is hasznosulnak, a hallgatók is részt vehetnek a kutatási projektekben – emelte ki köszöntőjében Kun Ferenc, a Természettudományi és Technológiai Kar dékánja.

A kutatócsoportok a szerdai rendezvényen mutathatták be eredményeiket. A kar ezzel a programmal is segíti a kutatási együttműködések kialakulását, illetve a fiatalok diplomamunka-témáinak kiválasztását.

A nyitóelőadást Nagy Péter, a Kémia Koordinációs Intézet igazgatója tartotta, aki prezentációjában az onkológia területén végzett redox biokémiai kutatások eddigi eredményeit mutatta be.

A nyitóelőadást követően a Természettudományi és Technológiai Kar 13 szakembere mutatta be a legfontosabb kutatásait. A résztvevők többek között az elméleti és az alkalmazott matematika, az ökológia, a biológia és a kémia területét érintő vizsgálatok eredményeiről hallhattak előadásokat.