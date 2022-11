A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem című program eredményeiről volt szó szerdán a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyarok Kenyere Alapítvány szervezésében.

Az összefogás idei értékelése után a búzaadományokat képletesen át is adták a szervezeteknek a NAK megyei igazgatóságának debreceni Tessedik utcai épületében. Dr. Lakatos Zoltán, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója a köszöntőjében emlékeztetett, hogy a gyűjtés ebben a megyében vette kezdetét, a Magyarok Kenyere azonban a MAGOSZ és a NAK segítségével nőtt országos méretűvé.

Szólláth Tibor, a kamara megyei elnöke rámutatott: a megye agrártársadalma minden alkalommal dobogós helyen végez az ilyen kezdeményezések alkalmával.

– A gazdatársaink ezúttal is helytálltak, és a történelmi aszály, a háború, valamint a Covid évében különösen érdekes, hogy idén gyűlt össze a legtöbb adomány – fogalmazott. – Meggyőződéssel vallom, hogy ezzel a programmal nemcsak az adományozók és az adományozottak között, hanem a gazdák között is szoros kapcsolat alakult ki. Tiszta szívvel, őszintén dolgozunk azért, hogy azokhoz, akik rászorulnak, eljuttassák az adományokat. Képesek voltunk ebben a nehéz évben is végigvinni a programot, mindezt az országos és a megyei agrárkamara támogatásával – hangsúlyozta Jakab István, a MAGOSZ elnöke.

Mint kijelentette, a magyar gazdák lelkéből fakad a Magyarok kenyere program, mely sok embernek visszaadja a hitét abban, hogy van még emberség Magyarországon, van még emberség a Kárpát-medencében. Tavaly 104, idén 110 tonna gabonát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák – ismertette.

A nehézségek ellenére ebben az évben 257 adományozónak köszönhetően 33 tonna búza, 20 tonna liszt gyűlt össze Hajdú-Bihar megyében, pénzadományként 4,2 millió forint jutott a támogatott szervezetekhez.

A Magyarok Kenyere Program idei felajánlásait a Forrás Lelkisegítő Központ, a Dorcas Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete, a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, a Kelet- Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ és a Magyar Református Szeretetszolgálat vehette át.

SZD